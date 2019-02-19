Traffico Roma del 19-02-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 19-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI SI REGISTRANO LE PRIME CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN ESTERNA TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E VIA DELLA PISANA E TRA IL BIVIO PER LA A24 Roma-TERAMO E VIA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI A PARTIRE DAL ...
Roma - Traffico di rifiuti : 23 misure : 7.35 Operazione dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura di Roma, di quelli forestali di Roma e Latina e della polizia locale di Roma Capitale contro un traffico di rifiuti. L'indagine era stata avviata nel 2017 a seguito di presunte irregolarità nel centro di raccolta Ama di Mostacciano. Emesse 13 custodie cautelari ai domiciliari, 10 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e sequestrati 25 ...
Traffico Roma del 19-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA IN CITTÀ, SUL RACCORDO ANULARE LE PRIME CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CI ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 19:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PERMANE CHIUSA AL Traffico A SEGUITO DI UN INCIDENTE VIA DELLE GUARDIE ALLA FRONTIERA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PARACADUTISTI. SEMPRE PER INCIDENTE SONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEL FORTE BOCCEA NEI PRESSI DI VIA MARTINO V. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE IN VIALE EGEO E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PERMANE CHIUSA AL Traffico A SEGUITO DI UN INCIDENTE VIA DELLE GUARDIE ALLA FRONTIERA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PARACADUTISTI. SEMPRE PER INCIDENTE SONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEL FORTE BOCCEA NEI PRESSI DI VIA MARTINO V. PER LAVORI CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE CHIUSA AL Traffico VIA DELLE GUARDIE ALLA FRONTIERA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PARACADUTISTI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BACCANELLO IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’OLGIATELLA. SEGNALATO UN INCIDENTE ANCHE IN VIA NOMENTANA NEI PRESSI DI VIA DIEGO FABBRI. RACCOMANDIAMO ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE CHIUSA AL Traffico VIA DELLE GUARDIE ALLA FRONTIERA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PARACADUTISTI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BACCANELLO IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’OLGIATELLA. SEGNALATO UN INCIDENTE ANCHE IN VIA NOMENTANA NEI PRESSI DI VIA DIEGO FABBRI. RACCOMANDIAMO ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA DEL CASALE MAGLIANELLA. PER UN CANTIERE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DI VIA MARCELLO PIACENTINI SEMPRE PER LAVORI CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALL’ALTEZZA DI VIALE DI VALLE AURELIA STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA BOLOGNETTA IN USCITA DA Roma. PER UN CANTIERE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DI VIA MARCELLO ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 16:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALL’ALTEZZA DI VIALE DI VALLE AURELIA STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA BOLOGNETTA IN USCITA DA Roma. PER UN CANTIERE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DI VIA MARCELLO ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 16.15 MAX MAR UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALL’ALTEZZA DI VIALE DI VALLE AURELIA STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA BOLOGNETTA IN USCITA DA Roma. PER UN CANTIERE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DI VIA MARCELLO PIACENTINI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA CI SONO CODE TRA GROTTAROSSA ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma E’ ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALL’ALTEZZA DI VIALE DI VALLE AURELIA PER UN CANTIERE SULLA SALARIA SI STA IN CODA DAL RACCORDO ANULARE A FIDENE VERSO IL CENTRO CITTA’ STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA CI SONO CODE TRA GROTTAROSSA ED IL RACCORDO IN USCITA DA ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA TOGLIATTI E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA TOGLIATTI E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E REGOLARE SUL TUTTO IL ...
Traffico Roma del 19-02-2019 ore 08 | 30
VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 19-02-2019 ore 08:30 (Di martedì 19 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN ESTERNA TRA VIA DI BOCCEA E VIA DELLA PISANA E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA VIA DI TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE A TRATTI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO CI SPOSTIAMO SULLE CONSOLARI SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DI UN CANTIERE E DI UN INCIDENTE APPENA AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI FINO A CORSO FRANCIA IN INGRESSO A Roma E CODE A TRATTI SEMPRE PER UN CANTIERE ANCHE SU VIA SALARIA TRA IL RACCORDO E L’AREOPORTO DELL’URBE. CI SPOSTIAMO NEL QUADRANTE SUD ...
romadailynews
repubblica : Roma, traffico illecito di rifiuti: blitz con 23 misure cautelari [news aggiornata alle 06:58] - SkyTG24 : Rifiuti, traffico illecito a Roma: 23 misure cautelari - SkyTG24 : Roma è la seconda città al mondo per numero di ore passate al volante -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Clicca qui e commenta questo post!