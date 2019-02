Rousseau chi?

Piattaforma Rousseau tra attacchi hacker - votazioni non certificate e bilanci : i nodi dal 2016 a oggi : Il problema è doppio. Di sicurezza della Piattaforma digitale e di certificazione del voto. Anche la votazione odierna avviene senza l’annuncio di un ente terzo di controllo che certifichi la correttezza del voto. Votazione iniziata con uno slittamento di un’ora...

Nei 5 stelle rivolta contro Rousseau. "Privacy a rischio - stop dei dati a Casaleggio" : rivolta nel Movimento 5 stelle contro il 'Grande Occhio' di Rousseau. All'interno del gruppo parlamentare pentastellato cresce sempre di più l'insofferenza nei confronti delle regole per le rendicontazioni. Nel mirino ci sarebbe la procedura che regola il funzionamento di tirendiconto.it (sito su cui deputati e senatori sono tenuti a rendicontare spese e restituzioni di parte del loro 'stipendio') e, in particolare, l'obbligo di caricare ...

M5s - nasce comitato rendicontazioni : “Gli iscritti a piattaforma Rousseau voteranno per decidere a chi destinare i fondi” : Per evitare gli scandali e le polemiche della scorsa legislatura, i 5 stelle hanno istituito un comitato per le rendicontazioni di stipendi e restituzioni. Un’iniziativa fatta l’estate scorsa e resa nota solo in queste ore. “Tutte le destinazioni dei fondi saranno decise dagli iscritti alla piattaforma Rousseau“, hanno fatto sapere i vertici M5s. Inoltre l’atto costitutivo dell’organismo, fondato il 7 agosto ...

5 stelle da Rousseau a Machiavelli. Il Movimento lacerato dal dibattito sull'immunità a Salvini : Da Rousseau a Machiavelli. Dal giustizialismo fiero e ribelle delle origini al "valutiamo le carte" del più paludato dei politici di lungo corso. Il Movimento 5 stelle vive il più catartico fra i suoi momenti avviluppato nelle convulsioni del caso Salvini. Votare no all'autorizzazione a procedere e segnare definitivamente una cesura con l'età dell'innocenza o votare sì e mantenere un certo grado di purezza al prezzo ...

Francesco Boccia distrugge Rousseau - ma non chiude ai 5S : “Il vero avversario è Salvini” : Un pulsante rosso e una piattaforma on line. Il primo per distruggere qualcosa che c'è ma non funziona (spoiler: tranquilli, non verrà azionato, almeno per ora), la seconda per provare a costruire qualcosa di nuovo. I due strumenti simbolici scelti per la presentazione della sua candidatura spiegano molto della corsa a ostacoli di Francesco Boccia al congresso del Partito democratico. La sua strada verso le primarie, infatti, ...