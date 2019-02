Napoli | le dà un passaggio dopo la disco e abusa di lei | 25enne arrestato dopo due mesi

Europa League 2019 - Zurigo-Napoli 1-3 : Insigne - Callejon e Zielinski ipotecano il passaggio del turno in una gran serata svizzera : Vince, convince e fa ben sperare il Napoli nella trasferta di Zurigo di Europa League: nella gara d’andata degli ottavi di finale la formazione di Carlo Ancelotti prevale per 1-3 con reti di Insigne (complice una papera non da poco del portiere di casa Brecher), Callejon e Zielinski. Di Kololli, su calcio di rigore, la rete della bandiera dello Zurigo, che poi rischia di accorciare ancora con la traversa di Gryeziu. L’unica vera ...

Napoli : passaggio di consegne tra Hamsik e Insigne : passaggio di fascia in casa Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport , Insigne oggi a Firenze sarà capitano per la prima volta dopo il passaggio di consegne con Hamsik , sempre più vicino al trasferimento al Dalian in Cina per 20 milioni di euro pagabili in due ...

Coppa Italia - è di nuovo Milan-Napoli. Su Sisal Matchpoint azzurri favoriti nei 90 miuti e nel passaggio turno : A pochi giorni dalla sfida di campionato, terminata 0-0, Milan e Napoli si ritrovano l’una contro l’altra per i quarti di finale di Coppa Italia. Stavolta la gara è da dentro o fuori, chi vince stacca il pass per la semifinale contro la vincente tra Inter e Lazio. I bookmaker di Sisal Matchpoint favoriscono gli azzurri, avanti a 2,26, il successo degli uomini di Gattuso vale 3,30, stessa quota per il pareggio. La squadra di Ancelotti è ...

'I Signori della Serie A' - Pepe Reina : 'La storia del Milan pesa. Passaggio al Napoli fu un po' forzato' : L' intervista esclusiva andrà in onda su Sky Sport Uno sabato 26 gennaio alle 23.30 e domenica 27 gennaio alle 14.30 e a mezzanotte e mezza. Giocare ad Anfield, una goduria "Secondo me la Premier ...