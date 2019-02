Incendiati i mezzi della Protezione Civile

Bus per disabili Incendiati a Partinico - l'Ast mette a disposizione due mezzi : "Ci che accaduto a Partinico gravissimo e non potevamo rimanere sordi all'appello del presidente frll'Ars Gianfranco Miccich , il quale ha invocato il massimo impegno della politica e di tutte le istituzioni. Per questo, l'Ast metter a disposizione del comune di Partinico i mezzi necessari per continuare ad assicurare il servizio, fino a quando lo stesso non si munir ...