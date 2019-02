Arrestati per tangenti i vertici dell’Enpapi | l’ente di previdenza degli infermieri

Bari - rapina al supermercato in via Nicolai : Arrestati due minorenni dopo 6 mesi di indagine : Sabato mattina la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dalla Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Bari, nei ...

Genitori Arrestati - Renzi : "Non grido al complotto - capolavoro mediatico per oscurare il caso Diciotti" : "Non riusciranno a farmi parlar male dell'Italia, non riusciranno a farmi parlar male dei giudici. Chi vuole il mio fallo di reazione, non lo avrà": così l'ex premier all'indomani dell'arresto ai domiciliari dei Genitori

Germania - profughi siriani Arrestati per crimini contro l'umanità : Anche la formazione politica di estrema sinistra Die Linke ha biasimato l'esponente cristiano-democratica per avere 'aperto le porte' del Paese a dei ' macellai al soldo di Assad'.

Bambini usati per nascondere e spacciare cocaina : 12 camorristi Arrestati : I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un?ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Dda a carico di 12 soggetti...

HAMBURGHERIA EATALY SEQUESTRATA/ Torino - operazione Avatar : 6 imprenditori Arrestati : SEQUESTRATA HAMBURGHERIA EATALY a Settimo Torinese: sei imprenditori arrestati e sigilli ad altre 28 società fantasma nell'ambito dell'operazione Avatar.

Operazione 'Muddica' : Arrestati 2 sindaci accusati di aver pilotato appalti : Palermo, 13 feb., askanews, - Avrebbero truccato gli appalti per l'affidamento di alcuni servizi pubblici dei Comuni di Melilli e Francofonte, in provincia di Siracusa. Per questo, con un'Operazione ...

Torino - sei imprenditori Arrestati e società sequestrate per 250 milioni di euro. Sigilli anche all’hamburgeria Eataly : società con un volume d’affari pari a 250 milioni di euro sono state sequestrate dai carabinieri del comando provinciale di Torino, insieme ai colleghi di Cosenza, Milano e Vercelli, nell’ambito di un’inchiesta che ha portato al’arresto di sei imprenditori torinesi. Secondo quanto riporta Repubblica, c’è anche l’hagriamburgeria Eataly, all’outlet village di Settimo, tra i beni sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito dell’indagine. I ...

Riciclaggio - 29 società sequestrate e 6 imprenditori Arrestati. Beni per 250 milioni - anche in lingotti d'oro : società con un volume d'affari pari a 250 milioni di euro sono state sequestrate dai carabinieri del comando provinciale di Torino, insieme ai colleghi di Cosenza, Milano e Vercelli, nell'ambito di un'...

Palermo : bancarotta fraudolenta - Arrestati due noti imprenditori e sequestri per 15 mln : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo di Regione ed eseguendo un provvedimento emesso dal Tribunale, hanno posto agli arresti domiciliari due noti imprenditori

Mandello - picchiano i poliziotti in Super : Arrestati due fratelli : Mandello del Lario , Lecco, , 11 febbraio 2019 " Prima hanno importunato i clienti del bar di un' area di servizio della Super a Mandello del Lario , poi hanno aggredito i poliziotti che volevano solo ...

Morto Emiliano Sala - raccolta fondi anche per il pilota ed Arrestati due tifosi per un gesto vergognoso : Il mondo del calcio è sotto shock per la morte del calciatore Emiliano Sala, nel frattempo in tanti si sono mobilitati per una raccolta dei fondi necessari a proseguire le ricerche del corpo di David Ibbotson: il pilota inabissato nel Canale della Manica. Come riporta la Bbc, la famiglia del pilota ha raccolto l’equivalente di quasi 110.000 sterline, 27.000 delle quali donati da Kylian Mbappe. In totale sono state raccolte al momento ...

Condannati per spaccio e furti : Arrestati due pregiudicati : I Carabinieri hanno fermato un 55enne pugliese e un 35enne molisano in esecuzione di provvedimenti emessi dalla Procura generale della Corte d'Appello di Salerno e del Tribunale dell'Aquila ...

Giovane nuotatore ferito a Roma - Salvini : 'l'ho trovato gagliardo'. Il Gip convalida il fermo per gli Arrestati : Quello che magari può essere dubbio per la scienza medica, se c'e' la forza di volontaà'. Intanto il Gip convalida il fermo per i due arrestati: 'spararono per uccidere, c'è stata premeditazione'. ...

Manuel Bortuzzo 'Non mi sento più le gambe'/ Ultime notizie - 2 giovani Arrestati 'Colpito per errore' : Manuel Bortuzzo in ospedale dopo la sparatoria "Non mi sento più le gambe". Fermati due giovani delle gang locali "Colpito per errore"