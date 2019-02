Anticipazioni Una Vita | Antonito esce dal carcere grazie a Felipe

Anticipazioni Una Vita : Lolita rimprovera Ramon per il suo atteggiamento : Lunedì 25 febbraio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola firmata Mediaset, 'Una Vita' che pone l'attenzione intorno ai colpi di scena nella Vita dei personaggi principali. La figura di Antonito si dimostra centrale all'interno delle prossime trame perché l'uomo combina nuovi guai che compromettono la credibilità della famiglia del compagno di Lolita. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a domenica 3 marzo ...

Il Collegio 3 porta gli allievi in gita al lago tra un gradito ritorno e una nuova espulsione? Anticipazioni 19 febbraio : Al centro della nuova puntata de Il Collegio 3 c'è l'esordio di una nuova materia nella scuola, l'educazione artistica, e il suo professore ovvero Carnevale che conquisterà subito il parare positivo di ragazzi e ragazze (Noemi compresa). Le sorprese comunque non mancheranno e nella puntata in onda oggi, martedì 19 febbraio, alle 21.20, arriverà anche la prima gita per i ragazzi di questa edizione che già la scorsa settimana hanno affrontato ...

Una Vita Anticipazioni : ANTONITO viene finalmente scagionato! : Nelle puntate italiane di Una Vita appena trasmesse, Belarmino, il socio di ANTONITO Palacios (Alvaro Quintana), è fuggito con tutti i soldi destinati alla costruzione del monumento in onore dei soldati caduti nella guerra di Cuba. Questo colpo di scena caratterizzerà i futuri avvenimenti della telenovela, visto che il povero primogenito di Ramon (Juanma Navas), ormai incastrato, verrà arrestato con l’accusa di truffa aggravata ai danni ...

Una Vita Anticipazioni 20 febbraio 2019 : Blanca e Olga spariscono : Carmen avverte Blanca e Samuel che le due sorelle mancando da casa da troppo tempo. La Dark Lady e l'Alday temono per l'incolumità di Blanca

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto - oggi serale su Rete 4 : Elsa scopre l'inganno : Arrivano ancora buone notizie per i telespettatori di Una Vita e Il Segreto nella giornata del martedì. Come abitudine consolidata delle ultime settimane, infatti, le due telenovelas oggi andranno in onda per ben due volte: la prima di pomeriggio, su Canale 5, mentre la seconda nella serata di Rete 4. Ad aprire la programmazione di oggi 19 febbraio saranno le vicende de Il Segreto, che andrà in onda a partire dalle ore 21:30 circa e si ...

Anticipazioni La porta rossa 2 - seconda puntata : Vanessa rivela di essere una medium : Dopo il grande successo della prima puntata della seconda stagione torna su Rai 2, con un nuovo entusiasmante appuntamento, la fiction La porta rossa 2 con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Mercoledì 20 febbraio, infatti, verrà trasmessa in prime time la seconda puntata del nuovo ciclo della fiction, contenenti gli episodi tre e quattro, dove Vanessa aiuterà Filip ad essere scagionato dalle accuse di omicidio e il commissario ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 24 febbraio al 1° marzo 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 24 febbraio a venerdì 1° marzo 2019: Olga svela a Samuel e Blanca si essere stata violentata in continuazione dal patrigno Tomas e di essere rimasta incinta. Il bambino non è però mai nato perché Olga si è procurata un aborto con delle erbe velenose. La Dicenta spiega poi di aver assassinato Tomas e di avere inscenato la sua morte per sfuggire alle autorità. Elvira accusa Simon di ...

Anticipazioni Una Vita : Rosina fa riavere la sartoria a Susana : Nuovo appuntamento incentrato sulle Anticipazioni della telenovela spagnola “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti, nei prossimi episodi italiani la sarta Susana Seler (Amparo Fernandez) passerà dei momenti di difficoltà per colpa di Arturo Valverde. Il perfido colonnello svelerà a tutti i cittadini che la pettegola del paese è la madre di Simon Gayarre, mettendola in ridicolo. A quel punto la ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 19 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 646 e 647 (prima parte) di Una VITA di martedì 19 febbraio 2019 (pomeriggio su Canale 5 e ore 22,25 su Rete 4): Ursula riesce ad ottenere un appuntamento con padre Octavio, il confessore di Tomas, per scoprire la verità sulla figlia Olga. Blanca e Samuel rientrano ad Acacias e fanno finta che vada tutto bene di fronte a Olga, la quale a sua volta finge di credere alle loro parole. Maria Luisa è molto arrabbiata di fronte ...

Una Vita Anticipazioni 19 febbraio 2019 : Ursula indaga sul passato di Oga : La Dark Lady vuole scoprire cosa sia successo a sua figlia dopo averla abbandonata nel bosco. Rintraccia così il padre confessore di Tomas, l'uomo che ha allevato Olga.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Ramon spara a Felipe : anticipazioni puntate spagnole Una Vita: Ramon spara a Felipe Nel corso delle ultime puntate spagnole di Una Vita uno sparo riesce a destabilizzare il quartiere di Acacias. Protagonista è Ramon, il quale spara un colpo di pistola contro Felipe. Ma prima facciamo il punto della situazione. Vi abbiamo già anticipato che Trini resta incinta e […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Ramon spara a Felipe proviene da Gossip e Tv.