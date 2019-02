Papa Francesco | un selfie con la spilletta | ' Apriamo i porti'

Blastingnews

: Il selfie di Papa Francesco con la spilla 'Apriamo i porti'. Lo scatto è stato pubblicato sui social da don Nandino… - Corriere : Il selfie di Papa Francesco con la spilla 'Apriamo i porti'. Lo scatto è stato pubblicato sui social da don Nandino… - SkyTG24 : Migranti, il selfie di Papa Francesco con la spilla: 'Apriamo i porti' - Corriere : Papa Francesco, su Facebook il selfie con la spilla «Apriamo i porti» -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Durante l'incontro di ieri con le realtà di accoglienza 'Liberi dalla paura' a Sacrofano (Roma), don Nandino Capovilla, parroco di Marghera (Venezia) è riuscito a rubare unal. Ma non è stato uncome tanti altri, perché nella foto in questionemostra unacon su scritto ''. Un messaggio chiaro, passato per il profilo Facebook del parroco di Marghera, il quale ha scelto di condividere la foto ricordando le parole del Pontefice pronunciate durante l'incontro, dove si fa riferimento alla paura come origine di ogni schiavitù e come strumento per i dittatori. Lo stesso parroco aggiunge nel post che quel messaggio '' sta unendo tutto il Paese e che per i cristiani è un obbligo evangelico. Don Capovilla racconta poi al giornale Avvenire che sarebbe stato proprio ila chiedergli di tenere in mano lae, dopo ...