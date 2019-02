romadailynews

: #Ied Factory 2019: Imponderabilia: A Roma il design incontra l’arte attraverso 14… - romadailynews : #Ied Factory 2019: Imponderabilia: A Roma il design incontra l’arte attraverso 14… - ArteMagazine : IED Factory 2019 e Macro Asilo, il design incontra l’arte -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) A Roma il design incontra l’arte attraverso 14 laboratori multidisciplinari e spettacolari performance dal vivo aperte al pubblico. I giovani creativi IED, coinvolti in un innovativo progetto di open education, in partnership con il MACRO Asilo, lavoreranno al fianco di professionisti del settore e artisti di fama internazionale superando i confini fisici e intellettuali della formazione tradizionale.OPENING: 25 febbraio / ore 15 FINAL SHOW: 1 marzo / ore 17 MACRO Asilo, Via Nizza 138Roma, 18 febbraio– Il 2 giugno 1977 un uomo e una donna catturarono l’attenzione dei visitatori della Galleria comunale d’arte moderna di Bologna. Marina Abramović e Ulay diedero vita ad una performance passata alla storia, che ponendo in un confronto diretto e provocatorio l’artista e lo spettatore spinse quest’ultimo a ragionare sui propri limiti, sulle proprie reazioni, sulla ...