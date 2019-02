I militanti del M5s hanno detto no al processo a Salvini : I militanti del M5s hanno detto no all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il 59,05 ha risposto Sì al quesito, dicendo di fatto no al processo. "Le votazioni sul caso Diciotti si sono chiuse alle 21.30 di oggi. La partecipazione, sin dalle prime ore, è risultata particolarmente alta. Hanno votato 52.417 iscritti. La votazione odierna entra nella storia di Rousseau per ...

Caso Diciotti - i militanti del M5S votano «no» al processo a Salvini : La maggioranza dei 52.417 votanti di oggi - spiega il "Blog delle Stelle" - ha deciso che il blocco dei migranti davanti a Catania « è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l'autorizzazione a procedere» nei confronti del ministro dell'Interno. L'inizio delle votazioni è slittato dalle 10 alle 11 e il termine prorogato dalle 20 alle 21:30 per «l'alta affluenza» alla consultazione ...

“Magistrati tutti di sinistra - lascino stare il ministro”. Diciotti - ai gazebo della Lega militanti salviniani all’attacco : “Prima è toccato ad Andreotti, poi a Craxi, poi a Berlusconi, ora a Salvini”. Questo il pensiero e le parole dei militanti della Lega, che tra ieri e oggi si stanno recando ai gazebo in quasi 2000 piazze italiane per raccogliere le firme a favore del ministro degli Interni nella vicenda della Diciotti e dell’autorizzazione a procedere su cui si dovrà esprimere il Senato. La paura è che “i magistrati sono tutti di sinistra e che ...

Treviso - 50 militanti della Lega intossicati alla sagra del radicchio : Ha contorni grotteschi e singolari quanto avvenuto ad una sagra venerdì in provincia di Treviso. Per cinquanta persone militanti del Carroccio è stata una vera e propria sciagura consumare del cibo che, secondo i sospetti dei leghisti, avrebbe contenuto del lassativo che ha creato loro non pochi problemi. Il problema ha riguardato unicamente le persone che erano sedute al tavolo occupato dai militanti della Lega. L'occasione era la sagra del ...

Treviso. La cena della Lega finisce male : problemi intestinali e diarrea per 50 militanti : Strage' di leghisti alla Festa del radicchio di Zero Branco, in provincia di Treviso. Un'“intossicazione alimentare” ha costretto una cinquantina dei partecipanti Legati al partito di Salvini a passare il dopocena sulla tazza del bagno. Eppure sotto il tendone erano presenti anche altre persone, non leghiste, che non hanno accusato alcun sintomo...Continua a leggere

FSB neutralizza militanti Daesh. Progettavano attentato terroristico nel sud della Russia - : Le forze di sicurezza del territorio di Stavropol hanno risposto al fuoco di un gruppo di militanti neutralizzandolo. Lo riferisce l'Fsb. "I terroristi hanno reagito all'arresto aprendo il fuoco ...

Casapound Bari - “pugni e cinghiate : così hanno picchiato gli antifascisti” : il video dell’agguato che incastra i militanti : Calci, pugni e cinghiate: nelle immagini delle videocamere di sorveglianza, secondo la procura di Bari, c’è la prova che i militanti di Casapound hanno deliberatamente aggredito alcuni partecipanti al corteo antifascista del 21 settembre. Nell’aggressione rimasero ferite tre persone: Giacomo Petrelli di Alternativa Comunista, Antonio Perillo, assistente parlamentare dell’eurodeputata Eleonora Forenza (anche lei presente al ...

Roma - rapirono un cooperante italiano in Siria : arrestati sei militanti dell'Isis : Sono stati individuati e arrestati i sequestratori del cooperante italo-svizzero Federico Motka , che fu rapito in Siria nel 2013. I carabinieri del Ros hanno eseguito un'ordinanza di custodia ...

"Riorganizzazione del disciolto partito fascista" - indagati 27 militanti di Casapound : Il 21 settembre militanti di Casapound avevao aggredito alcuni manifestanti ad un corteo antirazzista con sfollagente...