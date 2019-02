Gli Stati Ue dicono no a Trump | i foreign fighter catturati in Siria non torneranno nei

Biathlon - le percentuali al poligono deGli azzurri dopo Soldier Hollow. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi sempre la miGliore : dopo la tappa di Soldier Hollow la miglior tiratrice azzurra in Coppa del Mondo di Biathlon coincide con la leader della classifica generale Lisa Vittozzi, che anche negli Stati Uniti ha sparato con oltre il 90%. Dietro a lei Alexia Runggaldier, la quale però ha sparato molto meno. Scende al di sotto del 90% Dorothea Wierer, che paga un inseguimento molto falloso. Al maschile tutti attorno all’80% gli azzurri, con Lukas Hofer che si ...

L'Alfa Romeo neGli Stati Uniti - una storia di gioie e dolori : «Quando vedo passare un'Alfa Romeo mi levo il cappello», diceva Henry Ford alla fine degli anni Trenta, mostrando un rispetto e un'ammirazione per l'ingegneria italiana che in quegli anni non era affatto scontato, soprattutto da parte dell'imprenditore che aveva praticamente inventato la linea di montaggio. La storia del marchio milanese negli Stati Uniti, può essere anche riassunta in questa frase, cioè un grandissimo potenziale che però resta ...

Amazon ha pagato zero tasse neGli Stati Uniti nel 2018 : Ci è riuscita anche grazie alla riforma fiscale di Trump, nonostante i suoi profitti siano raddoppiati rispetto all'anno precedente

WhatsApp sta testando un nuovo sistema per ordinare Gli Stati : WhatsApp testa un nuovo algoritmo per ordinare gli Stati, non più cronologicamente ma in base agli interessi del singolo utente: ecco come funzionerà. L'articolo WhatsApp sta testando un nuovo sistema per ordinare gli Stati proviene da TuttoAndroid.

Heather Nauert ha rinunciato al suo incarico di nuovo rappresentante deGli Stati Uniti all’ONU : Heather Nauert, giornalista ed ex presentatrice di Fox News che il presidente statunitense Donald Trump aveva indicato come nuovo rappresentante degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, ha rinunciato alla nomina dicendo di averlo fatto “nel migliore interesse della sua famiglia”.

Violenza sulle donne - così Slavi e i suoi quattro fiGli sono fuggiti da un inferno e sono stati salvati : “Mio marito mi ha fatto di tutto: mi ha spento le sigarette sul corpo, mi picchiava come se fossi un sacco, mi ha costretta a filmarlo mentre era con le sue amanti. A volte mi chiudeva in bagno, sotto la doccia, anche 12 ore. Per torturarmi”. Eppure Slavi, oggi 46 anni, era arrivata in Italia dalla Serbia nel 2000 proprio per seguire quell’uomo, che sarebbe diventato il suo secondo marito. E che in cambio le ha regalato 11 anni di inferno. Alla ...

Chi in Europa vuole divorziare daGli Stati Uniti? : L'Ue non vuole includere l'agricoltura, uno dei settori più protetti dell'economia europea, mentre il presidente Trump ha ribadito in modo chiaro che nessun accordo verrà presentato al Congresso che ...

Napoli - arrestati padre e fiGlio sorpresi con la pistola a San Silvestro : Questa mattina, nell'ambito dell'attività istituzionale di repressione dei reati predatori, personale della Squadra Mobile, Sezione Criminalità Diffusa, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia ...

Nuove offerte PlayStation Store : i miGliori giochi PS4 a prezzo scontato fino al 18 febbraio : Quando iniziano Nuove offerte PlayStation Store, per i fedelissimi di casa Sony è praticamente impossibile resistere. Si tratta di sconti per i migliori videogame disponibili su PlayStation 4, naturalmente avviati dal colosso nipponico e solo in versione digitale. Archiviati i saldi in occasione di San Valentino, è quindi tempo di guardare allo Store online del monolite nero, "addobbato a festa" per il weekend. Gli addobbi fanno naturalmente ...

Stati Uniti - indice manifatturiero Empire State miGliora a febbraio : Recupera l'indice manifatturiero Empire State di New York dopo il tracollo di gennaio . L'indice del settore manifatturiero si è portato a 8,80 punti dai 3,90 del mese prima. Il dato odierno risulta ...

Fanta Room : i consiGli statistici per la 24giornata : Tra attaccanti e centrocampisti non è mai facile districarsi nelle scelte della nostra Fantaformazione. Sappiamo a memoria la classifica marcatori e conosciamo molto bene quelli che forniscono più ...

Gli Alice in Chains si prenderanno una pausa - Jerry Cantrell : “Nulla è statico” : In un'intervista rilasciata a Lars Ulrich nel corso della trasmissione "It's Electric" dell'emittente Beats 1 il chitarrista e fondatore Jerry Cantrell ha annunciato che gli Alice in Chains si prenderanno una pausa a partire da giugno, mese in cui porteranno a termine il tour promozionale di "Rainier fog" (2018), l'ultimo album in studio registrato dalla band. Nel corso dell'intervista i due musicisti hanno parlato della scomparsa dell'ex ...

Parlamento Ue taGlia commissioni mini pagamenti da stati extra euro : Via libera del Parlamento europeo a un netto taglio dei costi sui piccoli pagamenti in euro anche dai Paesi dell'Ue che non fanno parte dell'area valutaria , che beneficiano già del sistema unico di ...

Come Gli Stati Uniti hanno scongiurato (per ora) che la Cina si allargasse in Groenlandia : Il progetto per la costruzione di tre aeroporti con un finanziamento cinese ha spinto la Difesa americana a chiedere l'intervento della Danimarca