Diplomati Magistrali, quale sarà la loro sorte?

(Di lunedì 18 febbraio 2019) A pochi giorni dalla Plenaria Bis attesa per il 20 febbraio 2019, sale l’attesa deiche da anni portano avanti lalotta. Di seguito il comunicato del Movimento DM Revoca Sentenza Plenaria che ne riassume l’attuale situazione, rimarcando quella che potrebbe essere la conseguenza se anche stavolta l’esito fosse negativo.Comunicato Movimento DM Revoca Sentenza Plenaria “Mercoledì 20 febbraio 2019 il Consiglio di Stato in sede Plenaria ritornerà a deciderà sulladeiMagistrale. Ci si augura che il Supremo organo di Giustizia amministrativa sia guidato dai principi di imparzialità, coerenza e uguaglianza. Non può perpetrare una diseguaglianza tra docenti possessori del medesimo titolo. La vicenda processuale dei DM è davvero paradossale. La riassumiamo in sintesi:Il Consiglio di Stato con più di 7 sentenze passate in ...