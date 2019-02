Detto Fatto | Giovanni Ciacci commette una clamorosa gaffe

Oroscopo Mauro Perfetti a Detto Fatto : previsioni 18-24 febbraio : Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti a Detto Fatto dal 18 al 24 febbraio E’ lunedì e come ogni inizio di settimana l’appuntamento è con l’Oroscopo della settimana prossima svelato da Mauro Perfetti a Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero. Ariete: la settimana si apre con una grande Luna generosa di emozioni. Il lavoro promette grandi soddisfazioni. Parola chiave: introspezione. Toro: Luna dispettosa che li punzecchierà. ...

Melaverde - Edoardo Raspelli “fatto fuori” : al suo posto alla conduzione del programma arriva Vincenzo Venuto. Lui : “Mi hanno Detto : “baci e abbracci”” : Un piccolo caso televisivo è esploso nelle ultime ore a Cologno Monzese, perché Mediaset ha deciso di togliere, a sorpresa, Edoardo Raspelli dalla conduzione di Melaverde. Il giornalista e gastronomo è alla guida della trasmissione di Canale 5 dal 1999, affiancato dal 2010 da Ellen Hidding. I vertici dell’azienda gli hanno infatti comunicato che apparirà nello spazio dedicato al territorio fino a domenica 24 febbraio, sarà poi sostituito ...

Che fine hanno fatto i marò? Latorre in servizio a Roma - Girone a Bari in attesa del verDetto dell’Aia : Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò impegnati in una missione di protezione della nave mercantile italiana Enrica Lexie, furono accusati di aver ucciso il 15 febbraio 2012 due pescatori indiani, scambiati per pirati, al largo della costa del Kerala, nel sud dell’India. Dopo sette anni la vicenda non si è ancora conclusa. A luglio di quest’anno è atteso il verdetto della Corte permanente di arbitrato dell'Aia, che dovrà stabilire ...

Lite alla Camera - il Pd accusa : “Un M5S ci ha fatto il gesto delle manette e Fico ci ha Detto arrivederci” : Altissima tensione in Aula alla Camera nel corso del dibattito sulla riforma del referendum, al punto che il presidente Roberto Fico, «apprezzate le circostanze», deve sospendere la seduta sul ddl di riforma dell’istituto del referendum. Il deputato M5s Giuseppe D’Ambrosio aveva scaldato gli animi con il suo intervento e il presidente della Camera ...

Una ricca settimana di appuntamenti ed ospiti a “Detto Fatto” : Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci tornano per una nuova imperdibile settimana con Detto Fatto, il seguitissimo factual show in onda ogni pomeriggio su Rai2 dalle ore 14.00. Tutorial, curiosità e ospiti da vivere insieme a loro e a tutto il team del programma. Lunedì 11 febbraio. Una diretta eccezionale apre la settimana di Detto Fatto, per commentare insieme la finalissima del Festival di Sanremo. Tra ospiti, ...

«Detto Fatto» - i tutorial della settimana dal 4 all'8 febbraio - : Infatti, la sua ospite arriva dal mondo musicale: reduce dalla sua vittoria all'ultima edizione di The Voice of Italy , Maryam Tancredi . Il session stylist amico delle star Davide Cichello , ...

Il Piemonte ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro il cosidDetto “decreto sicurezza” : La regione Piemonte ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro il cosiddetto “decreto sicurezza”, cioè la legge voluta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che restringe le possibilità di accoglienza e i diritti degli stranieri, anche quelli regolari. Il presidente del Piemonte,

Detto Fatto confermato nel day time di Rai 2 (Anteprima Blogo) : Il direttore di Rai2 Carlo Freccero durante la conferenza stampa di inizio anno aveva Detto che voleva concentrare tutta la sua attenzione nella fascia oraria del palinsesto che va dal preserale all'access prime time. I programmi posizionati nel day time potevano essere confermati qualora la disponibilità economica della rete fosse tale da assicurarne la sopravvivenza.prosegui la letturaDetto fatto confermato nel day time di Rai 2 ...

Che fine ha fatto? 'O Mago' Maicosuel : dal cucchiaio maleDetto all'oblio : Esistono vite in grado di cambiare per un calcio di rigore: il mondo del pallone, come il destino, è spesso crudele e ineluttabile e può far naufragare una promettente carriera a causa di un tiro dagli undici metri calciato con troppa leggerezza . Lo sa bene ...

Bianca Guaccero - la regina di Detto Fatto svela la sua dieta : Bianca Guaccero era già amatissima e ora che ha raccolto l’eredità di Caterina Balivo a Detto Fatto è ancora più seguita. La padrona di casa del programma in onda il primo pomeriggio sulla seconda rete di Stato ha dimostrato ben presto di avere dimestichezza con il ruolo e il pubblico ha subito apprezzato la sua genuinità. Poi certo, è anche bellissima. Ha un suo fisico al top, tonico e asciutto, ma come fa a mantenersi in forma? La conduttrice ...

