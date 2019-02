Tumore al cervello | cause e sintomi | ecco quando il mal di testa deve preoccupare

Un forte mal di testa poi la diagnosi - “Tumore al cervello” : la battaglia di Seby 15enne siciliano e il suo appello - “non abbandonatemi” : Sebastiano Quattrocchi è un adolescente di Catania, ma quella che sta affrontando è una sfida davvero grande per la sua piccola età: è affetto da un particolare tumore al cervello, che non è ancora riuscito a debellare nonostante i 4 interventi subiti. L’incubo è iniziato prima di festeggiare il suo quindicesimo compleanno con un semplice mal di testa, è lo stesso Seby a raccontare la sua storia, nella pagina adibita alla sua raccolta ...

Seby - 15 anni - affetto da Tumore al cervello : “Sono una roccia - sconfiggerò questo mostro” : Seby ha 15 anni e da quattro mesi è affetto da una rara forma di tumore al cervello che gli ha stravolto la vita: prima giocava a calcio, la sua più grande passione, ora passa la gran parte del suo tempo negli ospedali, tra radioterapia e fisioterapia, tra interventi a Sidney e un fortissimo mal di testa che, per fortuna, non gli ha tolto la voglia di vivere. Sorride sempre, è una roccia, un guerriero e adesso, con l'aiuto di un papà speciale, ...

Francesco Chiofalo - Tumore e operazione al cervello/ 'L'affetto del pubblico mi ha sorpreso' - Verissimo - : Francesco Chiofalo, dopo l'operazione al cervello per l'asportazione del tumore racconta il suo dramma per la prima volta in tv a Verissimo.

Nuove speranze per i malati di Tumore al cervello : Due ricercatori italiani alla Columbia University di New York hanno fatto una scoperta che apre nuovi orizzonti per eventuali cure

Uomini e donne - Francesco Chiofalo operato al cervello : "Dopo il Tumore ho perso 10 chili - non muovo le gambe" : Come sta Francesco Chiofalo? Dopo l'intervento per rimuovere un tumore al cervello, l'ex volto noto di Uomini e donne e Temptation Island ha spiegato a Uomini e donne Magazine come procede la lenta convalescenza: "Sto come uno a cui hanno esportato un tumore di sei centimetri dalla testa. Non ho avu

Tumore al cervello - conta la differenza di genere?/ Uno studio evidenzia le differenze tra uomo e donna : Quanto conta nel Tumore al cervello la differenza di genere? Uno studio pubblicato su Science Translational Medicine mostra spunti sulla differenza genetica

Francesco Chiofalo - Tumore al cervello : intervento riuscito/ Ultime notizie video - 'Lenticchio' è cosciente : Francesco Chiofalo, operato per un tumore al cervello: intervento riuscito. Lenticchio si è svegliato intorno alle 18 e ha ripreso coscienza: adesso...

Francesco Chiofalo in sala operatoria : in corso l’operazione per asportargli il Tumore al cervello : “Ho scoperto di avere un tumore al cervello“, Francesco Chiofalo, pochi giorni prima di Natale, aveva parlato ai suoi numerosi follower dei suoi problemi di salute. Il Lenticchio, così è soprannominato, di Temptation Island oggi, 9 gennaio, è entrato in sala operatoria per sottoporsi a un lungo intervento: “Domani mi opererò, spero che questa non sia l’ultima volta che vedrete il mio faccione nelle storie di Instagram e ...

Francesco Chiofalo - domani l'intervento per l'asportazione chirurgica del Tumore al cervello : L'annuncio del personal trainer romano: "Salvo imprevisti, domani, mercoledì 9 gennaio, è prevista la mia operazione".

Francesco Chiofalo e il Tumore al cervello : ‘Mi hanno ricoverato - andrà tutto bene’ : Il momento tanto atteso ma anche tanto temuto è arrivato. Francesco Chiofalo, conosciuto anche col soprannome di ‘Lenticchio’ dopo aver partecipato all’edizione del 2017 di Temtaption Island, mercoledì 9 gennaio sarà sottoposto all’operazione per l’asportazione della massa tumorale che si è sviluppata nel suo cervello. Ad informare come sempre i suoi fan è lo stesso Chiofalo attraverso le storie di Instagram ...