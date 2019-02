Per Loredana Berté è stata un' ingiustizia | Volevo vincere per Mimì | non gareggerò

Loredana Bertè a Che Tempo Che Fa dopo Sanremo 2019 (senza passare Per Domenica In) : Mara Venier l'aveva attesa invano a Domenica In post Sanremo 2019 - il vero dopoFestival che ha regalato più chicche delle cinque serate in prime time e delle cinque nottate a seguire - ma lei ha scelto Fabio Fazio per la prima intervista dopo il Festival: Loredana Bertè sarà ospite di Che Tempo Che Fa di Domenica 17 febbraio, in una puntata speciale nel nome di Fabrizio De André. Con lui la regina dai capelli blu commenterà il suo ...

Leda Berté : "Non Perdonerò mai chi ha ferito Mia. E con Loredana non ci sentiamo da un po'" : "Ho sempre cercato di farle capire che sarebbe tornata alla grande ma le hanno fatto tanto male, era diventata fragile". Leda Bertè è la sorella maggiore di due grandi figure del panorama musicale italiano: Loredana Berté e Mia Martini. In un'intervista per Storie Italiane, la Berté ha raccontato del suo rapporto con le sorelle in occasione dell'uscita di Io sono Mia, biopic targato Rai sulla Martini, che ha avuto una ...

Mia Martini - Loredana Bertè commossa Per il film con Serena Rossi : «Mimì ne sarebbe molto fiera» : Loredana Bertè ha parlato di 'Io sono Mia' , il film dedicato a andato in onda su Rai Uno. La sorella della compianta cantante ha voluto parlare della pellicola e dell'interpretazione magistrale di ...

Domenica In - Loredana Bertè rompe il silenzio dopo l'assenza : rabbia Per Sanremo - lacrime Per Fabrizio Frizzi : Fuori dal podio dei tre finalisti del Festival di Sanremo, Loredana Bertè ha deciso di non presenziare alla puntata speciale di Domenica In condotto da Mara Venier in diretta dall'Ariston. Decisione ...

VIDEO Loredana Berté - maestosa al Festival Sanremo 2019 : risentiamo la canzone - pubblico in rivolta Per il quarto posto : Loredana Berté si è dovuta accontentare del quarto posto al Festival di Sanremo 2019, la Tigre è stata apprezzata dal pubblico del Teatro Ariston che l’ha acclamata a gran voce e la performance della cantante è stata particolarmente gradita anche dai telespettatori ma non è bastato per puntare al successo nella celeberrima kermesse canora. L’artista ha però confermato il suo talento impareggiabile e la sua classe fuori dal comune, ...

Loredana Bertè rifiuta l'ospitata dalla Venier e lei si sfoga : 'Ho fatto molto Per te' : Questo pomeriggio in diretta su Raiuno dal Teatro Ariston di Sanremo è andato in onda un lungo speciale di Domenica In condotto da Mara Venier, che ha ospitato sul palco molti degli artisti protagonisti di questo 69° Festival della canzone italiana. Tra gli assenti però Loredana Bertè, una delle protagoniste più apprezzate di questo Sanremo, che ha rifiutato di prendere parte al tradizionale show domenicale post Festival. Mara Venier non ha ...

Loredana Bertè - spunta il Premio Pubblico dell'Ariston : inventato apposta Per lei dopo i fischi : Sarà consegnato a il Premio del Pubblico dell'Ariston . Un Premio creato appositamente per Loredana Bertè , dettato dalla necessità di dare un riconoscimento all'artista che si è meritata tre standing ...

Loredana Bertè fuori dal podio di Sanremo 2019 : i fischi della sala stampa Per il quarto posto : Agenzia Vista, Sanremo, 10 febbraio 2019 Finita la gara della 69esima edizione del Festival di Sanremo, fischi da parte della sala stampa per la bocciatura di Loredana Berté e Achille...