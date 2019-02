Mihajlovic | ' La Roma è un top club ma il Bologna non parte sconfitto'

Bologna - l’ex Mihajlovic non teme la Roma : “non partiamo sconfitti” : Bologna, Sinisa Mihajlovic si appresta ad affrontare la sua ex squadra, la Roma di Di Francesco alla ricerca di punti per la Champions “I ragazzi si sono allenati bene, abbiamo preparato la partita con molta attenzione. La Roma ha giocatori di grande qualità che possono risolvere il match in ogni momento, noi però non partiamo sconfitti“. E’ pronto alla sfida dell’Olimpico contro i giallorossi il tecnico del ...

Roma Bologna formazioni probabili - le scelte di Di Francesco e Mihajlovic : Roma Bologna formazioni probabili – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 24^ giornata del campionato tra domani e lunedì 18 febbraio. Proprio nel Monday Night si sfideranno Roma e Bologna, in diretta su Sky Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) con telecronaca […] L'articolo Roma Bologna formazioni probabili, le scelte di Di Francesco e Mihajlovic è stato realizzato da ...

La gaffe di Mihajlovic : "I bolognesi? Sono romagnoli" : Non bastava il terzultimo posto in classifica con 14 punti, a -3 dalla zona salvezza. Il nuovo allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, durante la sua prima conferenza stampa si è dato la zappa sui piedi con una dichiarazione che ha fatto storcere il naso ai tifosi emiliani, che già lo conoscevano dopo l'esperienza sulla panchina rossoblù nella stagione 2008/2009. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sul suo rapporto con la città, il ...

Mihajlovic : 'Boskov unico - così facemmo esordire Totti con la Roma' : Sinisa Mihajlovic racconta Vujadin Boskov. L'ex tecnico di Milan e Torino, oggi senza squadra, è intervenuto a 'Rabona' per spiegare il rapporto che aveva con l'allenatore serbo, un'icona del calcio ...