Madre di due bimbi muore sul Monte Legnone

Roma - bimba di due anni ridotta in fin di vita dal compagno della Madre : "Un raptus" : La piccola è stata brutalmente picchiata dal compagno della madre, 24enne, che è stato arrestato. E' accaduto ieri intorno alla mezzanotte a Genzano, sui Castelli Romani. L'uomo: "Non volevo..."

Napoli - due anni di battaglia col cancro : Marianna - giovane Madre - non ce l'ha fatta : Un'altra tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane persona a causa di quello che è considerato oramai il male del secolo. Un cancro che non le ha lasciato scampo e col quale ha dovuto combattere per ben due anni, prima di capitolare inesorabilmente. La vicenda è accaduta in provincia di Napoli, precisamente nel comune di Giugliano, dove Marianna Cacciapuoti, giovane donna di quarantaquattro anni, si è spenta provocando sgomento e ...

Alessandria - trovati due cadaveri in casa : sono Madre e figlio : Tragedia a Castelletto Monferrato , in provincia di Alessandria, dove i carabinieri hanno trovato i cadaveri di una madre e di suo figlio , rispettivamente di 71 e 45 anni , all'interno di un'...

Lavori e sei anche Madre? Più stressata degli altri : del 18% se hai un solo figlio - del 40 se ne hai due : Le madri che lavorano sono le più stressate di tutti. Circa il 18% in più della media, che sale addirittura al 40% nel caso in cui i figli siano due. Un sospetto si poteva già averlo, ma da oggi è ...

Bari - si ferma a prestare soccorso ma viene travolta da un'auto : muore Madre di due figli : Incidentente sulla Castellana-Putignano: l'insegnante di danza aveva 43 anni ed era molto nota nel suo paese. madre di una bambina di 12 anni e di un maschetto di 9

Bimbo di due anni trovato morto in casa - scoperta shock : Madre abusava sessualmente di lui : La coppia di adulti aveva parlato di una caduta accidentale, la polizia ha scoperto non solo che il piccolo era stato ucciso a botte ma era vittima da lungo tempo di abusi fisici e sessuali da parte della madre e del compagno di lei.Continua a leggere

Madre uccide neonata - due i colpi subiti : ANSA, - VICENZA, 21 GEN - Sarebbe stata gettata a terra non una, ma due volte, la neonata uccisa ieri dalla Madre 42enne nel vicentino. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine alle indagini. Il padre della ...

Bandita da casa durante ciclo mestruale - Madre nepalese muore nella capanna con i due figli : La donna vittima di una antica pratica che impone alle donne di dormire da sole fuori casa durante il loro ciclo mestruale. Per scaldarsi e vincere le rigide temperature invernali, la 35enne aveva acceso un fuoco all'interno della piccola capanna addormentandosi con i figlioletti ma le esalazioni hanno ucciso lei e i piccoli.Continua a leggere

Usa - due sorelle di 12 e 14 anni uccidono la Madre a coltellate : arrestate : Un tremendo fatto di cronaca si è verificato venerdì scorso, 5 gennaio, negli Stati Uniti, precisamente nella contea di Pike, a Magnolia, in Georgia, dove due adolescenti di 12 e 14 anni hanno ucciso la loro mamma a coltellate. Secondo quanto si apprende dalla stampa americana, pare che le ragazzine abbiano colpito alle spalla la mamma, uccidendola. Lo stesso genitore le aveva messe in punizione poiché il giorno le due sorelle avrebbero tentato ...

Giovane Madre pugnalata alle spalle e uccisa dalle due figlie di 12 e 14 anni : Due sorelle di 12 e 14 anni sono accusate di aver pugnalato e sparato alla loro mamma nel sud-ovest del Mississippi. La polizia della contea di Pike dice che poco prima della mezzanotte di venerdì ...

Bimba muore in un incidente con lo slittino - due indagati tra cui la Madre : Sono due gli indagati per la Bimba di Reggio Emilia morta a seguito di un incidente con lo slittino su una pista del Corno del Renon : l'accesso per il mezzo era vietato ma il cartello è scritto solo ...

Auto in fiamme : salvati Madre e due bimbi dai carabinieri di Torre del Greco : Torre DEL Greco. Auto in fiamme in via Nazionale: tragedia evitata da due carabinieri, salvi madre e due figli minori. Svelato il mistero dell'Auto che oggi alle 14 ha paralizzato il traffico in via ...