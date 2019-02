Inter-Sampdoria sui social | Icardi e il cappello sospetto | Spalletti che corsa

L'Inter vince contro la Sampdoria per 2-1 - Spalletti : mi sarebbe piaciuto avere Icardi nello spogliatoio : L'Inter vince contro la Sampdoria per 2-1 e resta salda al terzo posto. In gol D'Ambrosio per il momentaneo vantaggio interista al 28' della ripresa, due minuti dopo arriva il pari di Gabbiadini, i ...

Inter-Sampdoria 2-1 - pagelle : la voglia di Perisic - Nainggolan compiuto; Linetty intelligente : Queste le pagelle dell'Inter dopo la vittoria per 2-1 sulla Sampdoria nel primo posticipo della 24ª giornata di serie A: Handanovic: 6,5 Il capitano è decisivo su Defrel. D'Ambrosio : 7 Rompe l'...

Inter-Sampdoria - Perisic inventa - D'Ambrosio segna. Handanovic salva : PAGELLE INTER . Handanovic 7 Un primo tempo tranquillo. Poi, nella ripresa dopo pochi secondi salva su Defrel. D'Ambrosio 7 Spinge molto in fase offensiva e sblocca il risultato su assist di Perisic. ...

Inter-Sampdoria - Giampaolo infuriato : “il gol di Nainggolan? C’era un fallo clamoroso su Ekdal” : L’allenatore doriano ha parlato dopo il ko subito contro l’Inter a San Siro, esprimendo la propria rabbia per un episodio dubbio Schiuma rabbia Marco Giampaolo dopo la sconfitta subita dalla Sampdoria a San Siro, il gol di Nainggolan valso il 2-1 per l’Inter non va giù all’allenatore doriano, apparso alquanto nervoso nel post gara. Spada/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attenzione del manager ...

Inter - Spalletti punge Icardi dopo la vittoria sulla Sampdoria : “mi sarebbe piaciuto se…” : L’allenatore dell’Inter ha analizzato il successo sulla Samp, soffermandosi anche su Mauro Icardi e lanciandogli una piccola frecciatina L’acuto di Radja Nainggolan permette all’Inter di stendere la Sampdoria a San Siro, ricacciando a meno quattro il Milan, avvicinatosi ieri dopo la vittoria sull’Atalanta. Tre punti fondamentali per i nerazzurri, costretti a fare i conti negli ultimi giorni con il caso ...

Inter-Sampdoria - Spalletti : “Meglio se Icardi fosse venuto nello spogliatoio” : Inter-Sampdoria 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria contro la Sampdoria: “Si va a tentare a scalare questa montagna di cose che si dicono sull’Inter, si batte ancora più forte come oggi. Icardi allo stadio? Su Mauro ha risposto il numero uno […] L'articolo Inter-Sampdoria, Spalletti: “Meglio se Icardi fosse venuto ...

Inter - Nainggolan piega la Sampdoria : 2-1 per i nerazzurri : Milano, 17 febbraio 2019- Dopo la vittoria in Europa League contro il Rapid Vienna e la tempesta che ha travolto la squadra per il caso Mauro Icard i, l' Inter riesce a trovare la giusta reazione in ...

Inter-Sampdoria 2-1 - le pagelle nerazzurre : Perisic e Nainggolan sontuosi - bene D'Ambrosio : Si è appena concluso allo stadio Meazza di Milano il match tra Inter e Sampdoria con il risultato di 2-1, valido per la ventiquattresima giornata di campionato. Succede tutto nella ripresa, con la squadra di Spalletti che passa in vantaggio con D'Ambrosio, pareggio immediato di Gabbiadini e gol vittoria messo a segno da Nainggolan. Con questo successo l'Inter sale a 46 punti, tornando a più quattro sul Milan e andando a più cinque su Roma (che ...

Inter-Sampdoria 2-1 Icardi non c è - ci pensa Nainggolan : MILANO - Buona anche la seconda del post Icardi per l'Inter che, dopo il sofferto successo in Europa League sul Rapid Vienna, si impone in campionato per 2-1 contro una buona Sampdoria, al terzo ko di ...

Inter-Sampdoria : Perisic ancora il terribile - Dalbert distratto : L'assist come culmine di una prestazione completa, con i blucerchiati a San Siro è un Perisic che torna in formato mondiale. Quanti errori invece per Dalbert che perde un'occasione importante di ...

L'Inter vince ancora : Sampdoria ko 2-1. Icardi e Wanda Nara a bordo campo : L' Inter di Luciano Spalletti vince ancora senza Mauro Icardi, a bordo campo con Wanda Nara sorridente e festante per la vittoria della sua squadra. A decidere la sfida in favore dei nerazzurri le ...

Serie A - Inter-Sampdoria 2-1 : Icardi in tribuna - decidono D'Ambrosio e Nainggolan : L' Inter senza Icardi centra la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League e cerca di gettarsi alle spalle una settimana burrascosa. Maurito e Wanda hanno assistito alla gara in ...

Serie A - Inter-Sampdoria 2-1 : senza Icardi - D'Ambrosio e Nainggolan decisivi : L' Inter senza Icardi centra la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League e cerca di gettarsi alle spalle una settimana burrascosa. Maurito e Wanda hanno assistito alla gara in ...

Serie A Inter-Sampdoria 2-1 - il tabellino : MILANO - L' Inter batte la Sampdoria 2-1 . Vanno in vantaggio i nerazzurri con D'Ambrosio , pareggia immediatamente Gabbiadini 1' dopo il suo ingresso, poi Nainggolan regala la vittoria a Spalletti. ...