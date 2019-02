Inps | commissario | a tempo | per la successione di Boeri

Inps - M5s s'impunta su Tridico. Non c'è accordo con la Lega - spunta l'ipotesi di un commissario-traghettatore : Pasquale Tridico? "No". Pasquale Tridico? "Non va bene". Pasquale Tridico? "Non se ne parla". Chi nei 5 stelle ha guidato la trattativa con la Lega per la presidenza dell'Inps l'ha ripetuto in modo incessante nelle ultime due settimane: quel posto spetta al Movimento e nello specifico al papà del reddito di cittadinanza, super consulente e fidatissimo di Luigi Di Maio. Dal Carroccio è arrivata sempre la stessa risposta: no. Solo ...

Nori verso la nomina a Commissario dell'Inps - poi presidente : Dovrebbe essere Mauro Nori il prossimo Commissario Inps. Secondo quanto si apprende c'è l'accordo politico tra la Lega e M5S per la nomina. Il decreto interministeriale dovrebbe arrivare nelle ...

Pensioni - quota 100 via ad aprile. Per gli Statali si parte in agosto. Commissario all'Inps : Chi è nato entro il 1956 e ha lavorato senza interruzioni almeno dal 1980 potrà andare in pensione a partire da aprile: la cosiddetta ' quota 100 ' sperimentale per tre anni consente a chi ha maturato ...

Inps - dopo Boeri arriverà un commissario : Il presidente dell' Inps resterà al suo posto fino alla scadenza del mandato, ma non un giorno di più. Il governo infatti, secondo quanto risulta all'Adnkronos, si appresta a modificare la governance ...

Inps - niente commissario : Di Maio ferma la Lega - Boeri verso la proroga : Per la più alta carica dell'Istituto di previdenza, i più accreditati sono Pasquale Tridico, professore di Economia del Lavoro a Roma Tre, consigliere del vicepremier Luigi di Maio e cervello del ...

Inps - niente commissario : Di Maio ferma la Lega - Boeri verso la proroga : IL CASO ROMA Il governo non lo ama. Ma per il momento, anche e soprattutto a causa di divergenze strategiche interne alla maggioranza, Tito Boeri resta al suo posto di presidente dell'Inps. 'Il ...

Min.Lavoro : no commissario Inps e Inail : 18.28 Non ci sarà alcun commissariamento dell'Inps e dell'Inail. Lo afferma il Ministero del Lavoro in una nota,spiegando che il ministero non presenterà alcuna norma che preveda commissari a capo dei due istituti e che non è prevista alcuna decadenza degli attuali vertici, le cui funzioni saranno riviste con una logica di gestione collegiale. La norma che spazza via la gestione monocratica dei due istituti e che prevede il ritorno a un CdA ...