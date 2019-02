Freestyle | Coppa del Mondo Calgary 2019 | nell’halfpipe vincono David Wise e Cassie Sharpe

Sci Freestyle - Coppa del Mondo aerials 2019 : Nikitin e Ramanouskaya trionfano a Mosca : A Mosca (Russia) si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Si tornava sulla neve dopo i Mondiali di Park City e lo spettacolo non è mancato in questa prova determinante nella corsa verso la Sfera di Cristallo. MASCHILE – Vince il russo Stanislav Nikitin con 128.96 davanti al cinese Xindi Wang (123.08) e allo svizzero Noe Roth (119.91). Proprio Nikitin e Wang balzano al comando ...

Sci Freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Regez e Naeslund vincono a Feldberg - Fantelli nona : A Feldberg (Germania) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Si tornava in pista dopo i Mondiali e lo spettacolo non è mancato, domani si replicherà sulle nevi teutoniche prima degli ultimi tre appuntamenti stagionali. MASCHILE – Vittoria a sorpresa dello svizzero Ryan Regez che in stagione non era mai andato oltre il 14esimo posto e che addirittura non era mai salito sul ...

Freestyle - Coppa del Mondo Calgary 2019 : nelle qualificazioni dell’halfpipe comandano Porteous tra gli uomini e Sharpe tra le donne : Nuova Zelanda e Canada sono le nazioni di provenienza dei due leader delle qualificazioni dell’halfpipe alla prova di Coppa del Mondo di Calgary. Nico Porteous (Nuova Zelanda), classe 2001, si pone in testa alla gara maschile con 89.50 punti davanti al canadese Simon D’Artois (87.00) e all’americano David Wise (83.75). Quarto posto per l’altro americano Birk Irving (83.00) e quinto per Noah Bowman (Canada) con 82.50. Si ...

Sci Freestyle - Coppa del Mondo slopestyle Seiser Alm 2019 : Max Mofatt ed Eileen Gu trionfano e vanno in vetta alla generale : A Seiser Alm (Alpe di Siusi, Italia) si sono disputate oggi le finali della terza tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di slopestyle, specialità del sci freestyle. MASCHILE – Sorprendente exploit del canadese Max Moffatt, che conquista il successo con 83.10 punti dopo un 14° ed un 6° posto nelle prime due tappe stagionali nello slopestyle. Il canadese classe 1998 si porta anche in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo con 6 lunghezze ...

Sci Freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : Kingsbury e Laffont in trionfo a Tremblant : A Tremblant (Canada) si è disputata la sesta tappa della Coppa del Mondo 2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Si trattava dell’ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Park City, la Coppa del Mondo tornerà poi a fine febbraio con le due gare di Tazawako (Giappone). MASCHILE – Il solito incredibile show del fenomeno assoluto di questo sport, Mikael Kingsbury non si fa attendere di fronte al proprio pubblico e vince la ...

Equitazione - Coppa del Mondo dressage 2019 : tripletta tedesca nel Freestyle - vince ancora Isabell Werth : Si chiude con un tripudio tedesco la gara di freestyle di Amsterdam, nell'ambito della Coppa del Mondo di Equitazione, specialità dressage, con ben tre binomi

Equitazione - Coppa del Mondo dressage 2019 : tripletta tedesca nel Freestyle - vince ancora Isabell Werth : Si chiude con un tripudio tedesco la gara di freestyle di Amsterdam, nell’ambito della Coppa del Mondo di Equitazione, specialità dressage, con ben tre binomi sul podio, nella gara vinta dalla leggenda Isabell Werth e dal suo Weihegold OLD, bissando il successo della gara di ieri. Anche questa volta la 49enne nativa di Rheinberg risulta ancora la migliore per tutti i giudici, accumulando una media di punteggio di 86.810 %, aggiudicandosi ...

Sci Freestyle - Coppa del Mondo slopestyle Seiser Alm 2019 : Schjerve e Gu al comando in qualifica - Bertagna fuori di un soffio : A Seiseralm (Alpe di Siusi, Italia) si sono disputate le qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina del sci freestyle. Nel weekend andranno in scena le finali, si preannuncia una grande battaglia tra i protagonisti principali. MASCHILE: Il norvegese Sebastian Schjerve e il canadese Patrick Dew volano direttamente all’atto conclusivo con il miglior punteggio (95.00), rispondono presenti anche lo svedese Oliwer ...

Freestyle – Deromedis si distingue in Coppa Europa in vista dei Mondiali : Deromedis è dodicesimo nello skicross di Coppa Europa a Lenk: prova incoraggiante in vista dei Mondiali Altro buon piazzamento per il giovanissimo Simone Deromedis in Coppa Europa. Nella gara di skicross disputata a Lenk, in Svizzera, l’azzurro ha chiuso in dodicesima posizione dopo i settimi posti consecutivi centrati la settimana scorsa in Val Thorens. Il 18enne dello Sci Club Anaune si conferma così tra i migliori nel circuito, ...

Sci Freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Fanny Smith e Jean Frederic Chapuis si impongono in gara-2 a Idre Fjall. Out ai quarti Lucrezia Fantelli : La quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di skicross si è chiusa oggi ad Idre Fjall (in Svezia) con lo svolgimento della seconda gara del weekend, in cui hanno trionfato il francese Jean Frederic Chapuis e la svizzera Fanny Smith. Al maschile è arrivata la prima affermazione stagionale per Chapuis, che è riuscito a prevalere in Big Final precedendo all’arrivo l’austriaco Daniel Traxler, lo svizzero Romain Detraz e lo svedese ...

Sci Freestyle - Coppa del Mondo aerials 2019 : Maxim Burov e Xu Mengtao vincono a Lake Placid : A Lake Placid (USA) si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo 2019 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Si trattava del primo appuntamento dei cinque in programma in questa stagione. MASCHILE – Il 20enne russo Maxim Burov è stato letteralmente perfetto e ha dominato la gara imponendosi con 129.86 punti: terza vittoria in carriera per questo atleta che l’anno scorso firmò la doppietta Lake Placid-Deer Valley, ...

Sci Freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Fiva e Zacher trionfano a Idre Fjall : A Idre Fjall (Svezia) si è disputata la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Il lungo weekend (domani è prevista un’altra gara) è incominciato con le vittorie dello svizzero Alex Fiva e della tedesca Heidi Zacher. MASCHILE – Lo svizzero Alex Fiva ha messo il proprio sigillo grazie a un ultimo settore strepitoso in cui è riuscito a superare il francese Bastien Midol che è stata ...

Sci Freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : Cavet e Anthony trionfano a Lake Placid - Kingsbury sbaglia in finale ed è 5° : Quest’oggi si è disputata a Lake Placid (USA) la quarta tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di moguls, specialità dello sci freestyle. Nella gara maschile si è interrotto il dominio del canadese Mikael Kingsbury, vincitore delle prime tre gare stagionali (4 considerando le dual moguls) e leader incontrastato nella classifica generale di Coppa, che ha pagato a caro prezzo un errore commesso nella prima sezione delle gobbe in Big Final ...

Freestyle - Coppa del Mondo Idre Fjall 2019 : nello skicross Lucrezia Fantelli è 15ma nell’unica qualifica disputata : Era in programma una doppia qualifica oggi a Idre Fjall, in Svezia, nella prova di Coppa del Mondo di Freestyle skicross, ma solo gli uomini sono riusciti a completare la seconda fatica, in quanto il forte vento ha impedito alle donne di completare la seconda discesa. Nell’unica prova disputata la nostra Lucrezia Fantelli ha chiuso al 15° posto in 1’17″88, staccando il pass per i quarti di finale per un soffio (16 i posti a ...