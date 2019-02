Essere Qui Tour-Exit Edition | Emma Marrone tra sensuali novità e grinta | un mix esplosivo

Cagliari-Parma - D’Aversa : “Dobbiamo Essere più lucidi ed equilibrati” : Cagliari-Parma 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato della sconfitta contro il Cagliari: “Sicuramente a livello psicologico cambia molto questo risultato per noi e per loro, nel primo quarto d’ora ha fatto meglio il Cagliari, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi”. LEGGI […] L'articolo Cagliari-Parma, D’Aversa: “Dobbiamo ...

Scaletta e video del concerto di Emma a Bari - al via l’Exit Tour dopo Essere Qui Boom Edition : Il concerto di Emma a Bari apre la seconda parte del Tour che l'artista salentina ha deciso per il supporto di Essere qui, suo ultimo disco di inediti che vive anche in una versione repack che ha voluto sottotitolare Boom Edition e nella quale ha incluso anche alcuni inediti tra cui Mondiale. La Scaletta del nuovo Tour, iniziato dal Palaflorio di Bari, parte immediatamente con Effetto domino, secondo singolo estratto da Essere qui dopo ...

Al via il tour di Emma “Essere Qui Tour” : Partirà venerdì 15 febbraio dal Pala Florio di BARI la seconda parte dell` "Essere qui tour" di Emma, che con la sua inconfondibile grinta tornerà a calcare il palco dell`"Exit", il suo personale club musicale, per emozionare e coinvolgere tutto il suo pubblico con alcuni dei brani estratti dall`ultimo progetto discografico "Essere qui - B8M Edition", le grandi hit del suo repertorio e alcune tra le sue canzoni più emozionanti e ...

Chelsea - Higuain : "Felice di Essere Qui - al Milan sei mesi difficili" : Carico ed entusiasta dopo una prima parte di stagione non così semplice al Milan . Gonzalo Higuain racconta il primo impatto con il Chelsea : "Sono molto felice di essere qui - dice agli inglesi di ...

Sara Errani battuta in Fed Cup : 'Felice di Essere qui' : Roma, 9 feb., askanews, - Svizzera in vantaggio per 1-0 sull'Italia a Biel nella sfida di Fed Cup, valida per il primo turno del World Group II, in programma fino a domenica sul veloce indoor della ...

Lazio - Romulo : 'Essere Qui è la mia rivincita. Darò tutto per la Champions' : Non vede l'ora di giocare, Romulo. Il nuovo acquisto della Lazio, arrivato a gennaio in prestito dal Genoa con diritto di riscatto fissato intorno ai 2 milioni di euro, non nasconde le sue ambizioni ...

Jo Squillo - via il reggiseno all'Isola dei Famosi : "Avverto il benEssere della natura" : Da poco arrivata sull'isola della ciurma, Jo Squillo si è subito sentita nel suo habitat naturale, tanto da restare in...

Serie A Sassuolo - ecco Demiral : «Contento di Essere Qui - voglio ripagare la fiducia» : Sassuolo , MO, - Merih Demiral , neo acquisto del Sassuolo , è stato presentato in conferenza stampa. Queste le parole del giovane turco: " Sono molto contento di essere qui, devo ringraziare il ...

F1 - Wehrlein si gode la Ferrari : “è una sensazione speciale Essere Qui - voglio aiutare Vettel a vincere il titolo” : Il tedesco è diventato development driver della Ferrari, accettando la proposta arrivatagli dal Cavallino dopo la scadenza del contratto con la Mercedes Terminata l’esperienza con la Mercedes, Pascal Wehrlein è pronto ad iniziarne una nuova con la Ferrari. Il pilota tedesco è diventato infatti development driver del Cavallino, un ruolo condiviso anche con Hartley, Fuoco e Rigon: un’occasione da non perdere per costruirsi un ...

Quagliarella Nazionale - Mancini : ”merita di Essere qui” : Quagliarella Nazionale – Il 2019 della Nazionale inizia dal Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove i 32 Azzurri convocati da Roberto Mancini si sono presentati a mezzogiorno e dove nel pomeriggio sosterranno l`unica seduta di allenamento in programma. Un raduno lampo di 22 ore che permette al Commissario Tecnico di ritrovare il gruppo a oltre due mesi […] L'articolo Quagliarella Nazionale, Mancini:”merita di essere ...

Calcio - Roberto Mancini apre il raduno della Nazionale : “Quagliarella merita di Essere Qui - sono contento dei nostri giovani” : Il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha inaugurato il raduno della Nazionale italiana di Calcio che si terrà a Coverciano nelle prossime ore con la conferenza stampa di rito. L’allenatore ha ringraziato le società per la disponibilità nel mettere a disposizione i propri giocatori e ha sottolineato l’importanza dell’occasione per consolidare il gruppo in vista dei prossimi appuntamenti. Gli azzurri scenderanno in campo per le ...

Consulente Onu a Bonn. “Qui welfare formidabile e vado al lavoro col sorriso. In Italia Essere felici è molto più difficile” : “Ogni volta che scendevo dal treno mi trovavo davanti un cartellone: Benvenuti a Bonn, la città delle Nazioni Unite. Così, quando è stato il momento di cercare un lavoro, mi è venuto naturale bussare a quella porta”. Mattia Cerutti, 28enne di Gambara, piccolo centro della bassa bresciana, lavora in Germania ormai da tre anni. È Consulente dell’Uncdd, la convenzione Onu per la lotta alla desertificazione che ha sede proprio a Bonn. ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Scimia : «Contento di Essere Qui - mi manca un po’ di ritmo» : Roma – La Roma VIII ha iniziato il girone di ritorno con il pareggio interno (2-2) contro la Novauto: una doppietta di Romozzi ha evitato la sconfitta ai ragazzi di mister Fabrizio Fiaschetti che, però, avevano creato davvero tanto e non meritavano di uscire senza punti dal campo. «Soprattutto nel primo tempo abbiamo costruito molte opportunità per segnare, ma siamo andati all’intervallo addirittura sotto di un gol – racconta il difensore ...

Atletico - Morata : 'Felicissimo di Essere di nuovo qui. La gente sa che...' : Alvaro Morata , prossimo attaccante dell' Atletico Madrid , dice la sua dopo le visite mediche: 'Tutto bene grazie a Dio - le sue parole riportate dal Corriere dello Sport - Sono felicissimo di essere di nuovo qui. La gente che mi conosce sa bene da dove vengo e cosa significhi per me tornare a indossare questa maglia'.