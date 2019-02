Bruno Ganz è morto dopo una malattia Causa morte e chi era

termometropolitico

: Scompare Bruno Ganz, attore sublime,grande interprete di cinema e teatro,uno degli attori preferiti di Thomas Bernh… - GassmanGassmann : Scompare Bruno Ganz, attore sublime,grande interprete di cinema e teatro,uno degli attori preferiti di Thomas Bernh… - la_Biennale : 22.03.1941 - 16.02.2019 'Io ora so ciò che nessun angelo sa' (Il cielo sopra Berlino) Un saluto commosso a Bruno Ga… - chedisagio : ?? Il cielo sopra Berlino. La caduta Pane e Tulipani. Bruno Ganz era il cinema -

(Di domenica 17 febbraio 2019)unae chi eraLutto nel mondo del cinema d’autore, a Zurigo, è, aveva 77 anni; pare che stesse combattendo contro un tumore del colon. Figlio di un’italiana e di un operaio svizzero, divenne noto al grande pubblico nei primi anni Settanta, ai tempi delle prime collaborazioni con il regista Wim Wenders. “L’amico americano”, “Così lontano, così vicino”, è stata l’interpretazione dell’angelo Damiel ne “Il Cielo sopra Berlino” del 1987 a consegnargli la notorietà.: il David di Donatello Era uno dei volti più noti del cinema tedesco, in Italia si ricorda, soprattutto, per “Pane e Tulipani”, Il film del 1999 diretto da Silvio Soldini, ha vinto il David di Donatello nel 2000. Ma il rapporto con il cinema italiano, e l’Italia, era cominciato prima e non si è mai interrotto. Da ricordare ...