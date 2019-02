Boom utili ma niente tasse per Amazon

Mastercard : Roma come Milano sulle abitudini tecnologiche e sui pagamenti smart - Boom dell’utilizzo dei dispositivi mobile : I milanesi usano i device per scattare foto e girare video (75%) mentre i Romani lo scelgono per comunicare con gli amici via social media (76%) Roma – Roma come Milano sulle abitudini tecnologiche e sui pagamenti smart. Addentrandosi nel dato relativo alla sola Italia, secondo lo studio Mastercard, si nota come le due principali metropoli, Milano e Roma, stiano convergendo rispetto ai trend tecnologici. I milanesi sono i consumatori più ...