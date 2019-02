Atalanta a due facce | i dubbi di Gasperini Ma nulla è perduto

Atalanta – Milan - è ora dell’abbondanza : in quattro per due maglie : Sabato 16 febbraio alle 20.30 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia andrà in scena Atalanta – Milan, quello che può essere definito uno scontro diretto tra due contendenti per il tanto agognato quarto posto per l’accesso alla prossima Champions League. La sorpresa Atalanta ospiterà un Milan galvanizzato e trascinato dai suoi nuovi gioielli arrivati con il mercato di gennaio, Piatek e Paquetà. Non solo nuovi innesti ma anche ...

Atalanta - Percassi : “Pensiamo alla salvezza - ci mancano due punti” : Atalanta Percassi – Il presidente dell’Atalanta, colui che sta facendo sognare i tifosi neroazzurri protagonisti di un’altra cavalcata verso l’Europa, ha parlato ai microfoni di Radio Rai. Percassi ha sottolineato il buon lavoro della squadra in quest’ultimo periodo: “Lavoriamo da otto anni con una programmazione e una strategia ben precisa. Rimarrò fin quando le cose […] L'articolo Atalanta, Percassi: ...

Atalanta-Roma - le probabili formazioni : due dubbi per Di Francesco - formazione tipo per Gasperini : Profumo d'Europa allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, dove Atalanta e Roma si sfidano in un match ad alta quota. Le due squadre sono infatti rispettivamente a -3 e -1 dal quarto posto ...

Linea verde : Atalanta-Roma è la sfida anche di due grandi vivai : La filosofia è simile per alcuni versi, diversa per altri, riporta 'La Gazzetta dello Sport'. Nel senso che sia l'Atalanta sia la Roma investono per costruire giocatori. Poi, però, quelli dell'...

Schick - due gol e un assist Roma ai quarti come l'Atalanta : Definito il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia: oggi si conosceranno date e orari delle gare, previste per fine gennaio. Nessuna sorpresa, fuori le tre squadre non di serie A (Novara, Benevento e Virtus Entella), passano il turno tutte le teste di serie. Le ultime due formazioni qualificate sono l'Atalanta e la Roma che ringraziano i loro centravanti Zapata e Schick. Il colombiano - tenuto a bada per quasi tutta la partita da Ceppitelli ...

Calciomercato Atalanta - due club di Serie A su Timothy Castagne : Calciomercato, due club interessati a Timothy Castagne: l’esterno potrebbe lasciare l’Atalanta a gennaio Timothy Castagne potrebbe lasciare l’Atalanta nella sessione invernale di Calciomercato. L’agente del calciatore 23enne ha parlato del possibile addio da parte di Castagne al club orobico. “Lazio e Fiorentina lo seguono e lo apprezzano: cercano un giocatore con le sue caratteristiche – le parole di Ulisse ...