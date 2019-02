Sasso contro l' auto di Wanda Nara | mattina di paura per la moglie di Icardi

Milano - paura per Wanda Nara e i figli : Sasso contro l'auto della moglie di Icardi. Lei vuole fare denuncia : Attimi di paura stamattina per Wanda Nara e i suoi figli. Mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante in direzione autostrade (non lontano da San Siro), un sasso ha...

Wanda Nara - paura per la moglie di Icardi : Sasso lanciato contro la sua auto - a bordo con lei c’erano anche i figli : Attimi di paura per Wanda Nara. La moglie e procuratrice dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi era al volante della sua auto quando qualcuno ha lanciato un sasso contro un finestrino dellavettura. Secondo quanto riferisce “La Gazzetta dello Sport“, Wanda Nara stava guidando in direzione autostrade, non lontano dalla zona di San Siro, a Milano, dove vive con la famiglia, e con lei c’erano anche i figli. Secondo ...

Serie D - il Ciliverghe in trasferta contro il Sasso Marconi : Inizia domani per il Ciliverghe a Sasso Marconi un filotto di gare, fatto tutto di scontri diretti, che segneranno inesorabilmente il cammino della squadra verso la salvezza. I gialloblù reduci dal pareggio all’ultimo secondo contro il Modena dovranno fare a meno dello squalificato Guerci, degli infortunati Guerini, Zecchinato e Licini, e di una lunga sfilza di influenzati che va da Aloia a Vignali, mentre rientrano tra i convocati dopo un ...

I Fico angloSassoni ci fan pensare che gli anticorpi contro i populisti esistono : Milano. Forse il sistema non è del tutto spezzato, corrotto, fallito, forse le istituzioni democratiche ce li hanno davvero quegli anticorpi di cui andiamo parlando da anni, forse ce l’hanno davvero la forza di resistere agli eccessi e agli estremismi senza dover necessariamente finire a urlare inut

Germania - bomba contro sede dell'ultradestra/ Colpita l'Afd in Sassonia : ferma condanna della politica : Germania, bomba contro sede dell'ultradestra. Colpita l'Afd nella sua sede in Sassonia: ferma condanna della politica tedesca