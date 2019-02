Polveri sottili | le nuove centraline costano troppo E a Napoli non le comprano | le

Smog Milano : Polveri sottili ancora oltre i limiti : polveri sottili oltre i limiti a Milano e hinterland: ieri molte centraline Arpa a Milano hanno registrato valori di Pm10 superiori ai limiti di 50 microgrammi per metro cubo di aria analizzata. Il dato peggiore a Milano-Marche, 65 microgrammi di Pm10 ogni metro cubo d’aria. A Milano-Senato e Milano-Verziere le centraline hanno rilevato 55 microgrammi per metro cubo. Milano-Pascal ha segnato 49 microgrammi di Pm10 per metro cubo, e ...

Smog : Cattaneo - 'Lombardia rispetta limiti - Polveri sottili -34%' (2) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda il biossido di azoto (generato prevalentemente da impianti di riscaldamento, traffico e attività industriali) il limite relativo al numero massimo di ore di superamento è stato rispettato per il terzo anno consecutivo su tutto il territorio regionale. Il limite sull

Smog : Cattaneo - 'Lombardia rispetta limiti - Polveri sottili -34%' : Milano, 23 gen. (AdnKronos) - Concentrazioni medie delle polveri sottili ridotte del 34% (rispettando il limite dei 40 microgrammi per metro cubo), numero di giorni di superamento diminuito del 59% nel periodo dal 2005 al 2018 (media regionale da 120 a 40) e giorni di superamenti dei limiti ridotti

Smog : di nuovo allarme Polveri sottili in Lombardia. : Nel dossier di Legambiente la maglia nera per l'inquinamento va a Brescia, Lodi e Monza. Riscaldamento domestico e utilizzo dell'auto tra le cause principali

Ambiente - Arpa : nel 2018 in Friuli Venezia Giulia meno Polveri sottili ma più ozono : Rispetto al 2017, il 2018 appena concluso in Friuli Venezia Giulia è stato caratterizzato da una situazione migliore per quanto riguarda le polveri sottili, da qualche criticità con l’ozono e da una tendenza all’aumento per i pollini. Lo segnala l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente, Arpa Fvg, in una nota che riporta una prima analisi preliminare sullo stato della qualità dell’aria nell’anno ...

Polveri sottili alle stelle in metro - opposizioni scatenate contro Raggi : Si fa presto a dire «usate la metro per venire in centro», come da invito di Raggi ai cittadini in vista del «Capodanno cosmico» organizzato dal Campidoglio. Il problema è che, da quando la Procura ...

Metro - torna l'allarme Polveri sottili : picchi di Pm10 in stazioni e gallerie : Valori di polveri sottili ancora superiori - talvolta più che raddoppiati - rispetto ai 50 microgrammi per Metrocubo che rappresentano la soglia di legge. Però inferiori rispetto alle campionature di ...

Snmog - in calo le Polveri sottili. Da domenica stop ai divieti : Da due giorni i valori delle polveri sottili sono sotto i limiti e a partire da domenica sono revocate le limitazioni della circolazione per le auto diesel Euro 4 ne province di Milano, Varese, Como, ...

Sui rifiuti bene differenziata e riciclo. In 19 città è allerta per Polveri sottili : I numeri si riferiscono al 2017 ma secondo un rapporto confermano un trend positivo del nostro paese a livello europeo. Male invece l'inquinamento -

Smog : maglia nera a Brescia - Torino e Lodi. Livello di Pm10 superato in 19 città. Ma nel complesso calano le Polveri sottili : Brescia, Torino e Lodi sono le tre città che in Italia hanno superato più volte il Livello di Pm10. Rispettivamente 87 giorni e la seconda e la terza a pari merito con 69. E in tutto sono 19 le città che hanno superato il limite nel corso dell’anno. Lo segnala l’edizione 2018 del Rapporto Ispra-Snpa Qualità dell’Ambiente Urbano, presentato questa mattina al Senato, che analizza l’ambiente in 120 città e 14 aree metropolitane. L’anno ...