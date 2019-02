Nuoto di fondo - World Series Doha 2019 : Gregorio Paltrinieri è quarto in Qatar. Vince il tedesco Wellbrock : Arriva un quarto posto per Gregorio Paltrinieri nella prima apparizione dell’anno in acque libere. Il carpigiano, impegnato nel primo round delle World Series 2019 di Nuoto di fondo a Doha (Qatar), non è riuscito a replicare i podi che aveva ottenuto nelle 10 km a Chun’An (Cina) e ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) l’anno scorso. L’azzurro in una gara che si è giocata molto sulla tattica, viste le condizioni non semplici ...

Nuoto di fondo - World Series Doha 2019 : Gregorio Paltrinieri punta al successo con dedica : Domani si ricomincia. Riparte la World Series FINA di Nuoto di fondo da Doha (Qatar) e le attese per l’Italia sono molte, essendo la nostra Nazionale uno dei riferimenti del panorama mondiale della disciplina. Saranno nove gli azzurri a competere: tra gli uomini Gregorio Paltrinieri, Matteo Furlan, Andrea Manzi, Simone Ruffini e Mario Sanzullo mentre tra le donne Arianna Bridi, Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Martina De ...

Nuoto di fondo - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. I Mondiali evento clou : Il 2018 sta ormai per dare il testimone e nel 2019 gli eventi per il Nuoto di fondo non mancheranno. I Mondiali in Corea del Sud e il percorso nelle World Series caratterizzeranno gli impegni per gli atleti che faranno di tutto per essere protagonisti nella rassegna iridata, visti i pass a Cinque Cerchi in palio. L’Italia, una delle grandi potenze di questa specialità, vorrà confermarsi tale e magari potrebbe avere un ulteriore beneficio ...

Nuoto di fondo - Due raduni a gennaio per gli azzurri della lunga distanza : Nuoto di fondo: gli azzurri della lunga distanza tra Cervinia e Fuerteventura per i primi raduni dell'anno A gennaio 2019 sono previsti i primi due raduni del nuovo anno degli atleti della lunga ...