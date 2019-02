Moavero | «Tra Italia e Francia resteranno divergenze Io geloso di Salvini? No | dovrei

Venezuela - il ministro Moavero incontra una delegazione dell'autoproclamato presidente Guaidò : Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi , ha ricevuto una delegazione dell'autoproclamato presidente Venezuelano, Juan Guaidò , per parlare della crisi politica del Paese sudamericano. Moavero ...

In Afghanistan è accordo tra Usa e talebani | Italia pronta a ritirare i suoi militari entro un anno | Ma Moavero : Trenta non mi ha avvisato : Dopo una serie di colloqui avvenuti in Qatar, Stati Uniti e talebani hanno raggiunto un'intesa di principio per un accordo sulla pace in Afghanistan. L'Italia valuta il ritiro delle truppe entro un anno. Ma il ministro degli Esteri si dice indispettito con il ministro della Difesa: "Lo apprendo adesso..."

Medio Oriente : entra nel vivo la visita del ministro Moavero in Israele : Un solido legame di cooperazione in tutti i settori dell'economia, della cultura e della scienza. Sono previste riunioni con il capo dello Stato, Reuven Rivlin, e con il primo ministro, Benjamin ...

Fonti Viminale : 'aereo già in volo'. Moavero : 'Al lavoro per estradizione rapida' : Da capire se il latitante italiano dovrà passare per il Brasile dopo l'arresto in Bolivia avvenuto stanotte. Se dovesse ripartire subito 'non possiamo intervenire in alcun modo' ha detto il suo ...

Battisti - Moavero : "Sia estradato presto" : 11.54 "E' un atto di giustizia nei confronti degli odiosi crimini del terrorismo,doveroso verso chi fu ucciso o ferito e verso i loro famigliari".Lo ha detto il ministro degli Esteri Moavero Milanesi, commentando l'arresto in Bolivia di Cesare Battisti, e confermando che il lavoro continua affinché l'estradizione in Italia avvenga nei tempi più rapidi. Il titolare della Farnesina ha ringraziato "tutti coloro che hanno operato a tale fine", il ...

La trasformazione di Moavero in un nuovo vicepremier : Roma. Raccontano che nei giorni tribolati di fine maggio, quelli delle richieste di impeachment via Facebook, Matteo Salvini si domandasse, scherzando chissà fino a che punto, se fosse proprio ...

Conte in Senato tra Tria e Moavero per l'informativa sul negoziato con l'Europa. I vice premier si defilano : Non ci sono Luigi Di Maio e Matteo Salvini ma il ministro del Tesoro Giovanni Tria e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi accanto al premier Giuseppe Conte quando prende la parola in Senato per l'informativa sull'esito del negoziato con la Commissione Europea sulla manovra."Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti voi, di maggioranza e di opposizione, per la comprensione di questi giorni durante i quali l'iter della manovra ...