E' stallo nel governo sull' intesa per l' autonomia delle regioni Fico | ' il Parlamento

Finisce nel porto di Catania l’ennesimo stallo su Sea Watch : Si è conclusa nella mattinata del 31 gennaio la vicenda dello stallo su Sea Watch 3, che ha atteso 12 giorni per poter attraccare in un porto italiano e far sbarcare i 47 migranti a bordo che erano stati soccorsi il 19 gennaio scorso. Lo sbarco è avvenuto a Catania : nella serata di mercoledì 30 gennaio era stato infatti chiesto alla nave di dirigersi verso il porto della città con la scorta della Guardia costiera. Ma la partenza era stata ...

Per i migranti di Malta ancora stallo. Salvini esulta : 'Nessun arrivo nel 2019' : ancora non c'è una soluzione politica e un porto sicuro in cui sbarcare, per i naufraghi bloccati da 18 giorni a bordo di due navi umanitarie. Una decina di Paesi avrebbero già dato la loro ...