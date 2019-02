C' è un elettorato in libera uscita da conquistare Serve un Pd ampio | aperto | inclusivo

huffingtonpost

(Di sabato 16 febbraio 2019) Nel mezzo della discussione congressuale, che sta scuotendo positivamente il Pd, stanno emergendo novità importanti nella situazione sociale e politica del Paese. Nel campo democratico, tra le tante, ne vedo due particolarmente significative.La guida unitaria della Cgil da parte di Maurizio Landini, che ha dato una spinta di fiducia e di entusiasmo anche per la preparazione della riuscitissima manifestazione dei sindacati svoltasi a Roma lo scorso 9 febbraio. E poi, il risultato delle elezioni in Abruzzo. Anche per merito di un candidato credibile e intelligente come Giovanni Legnini. Se è vero infatti che abbiamo perso la regione e la Lega si è ulteriormente rafforzata, non si può sottovalutare un dato di inversione di tendenza. Il Movimento 5Stelle ha subito un colpo micidiale, dimezzando il suo, e noi avanziamo come centrosinistra, recuperando ...