Bimba picchiata | Sara ci ripensa | ' Non perdono il mio compagno'

Genzano - Bimba picchiata dal patrigno. La madre parla a ‘Pomeriggio Cinque’ : “La situazione clinica è in lento miglioramento. I parametri cardio-respiratori sono stabili. La bambina è stata estubata, è cosciente e ha ripreso l’attività respiratoria spontanea”. E’ quanto si legge nel bollettino medico emanato stamane dal Bambino Gesù di Roma e relativo alla bimba di 22 mesi con evidenti segni di percosse, giunta nella notte di mercoledì al Pronto Soccorso dell’ospedale e ancora ricoverata ...

Bimba picchiata dal compagno della madre - la donna : «Io non lo abbandono» : Piangeva e il compagno della madre l’ha riempita di botte. È in fin di vita una Bimba di Genzano, provincia di Roma, di 22 mesi picchiata davanti alle sorelle. La mamma però, intervistata da Il Messaggero, dice che non abbandonerà il compagno, Federico Zeoli. «Lo amo, ma non so se riesco a perdonarlo. So cosa penseranno tutti di me, che sono una madre disgraziata, ma lui è la mia vita, è giusto che si trovi in carcere e paghi ma devono aiutarlo, ...

La madre della Bimba picchiata a Genzano : "Amo Federico - è la mia vita. Deve pagare - ma non lo abbandono" : "So cosa penseranno tutti di me, ma lui è la mia vita". Sara è la madre della bambina di 22 mesi picchiata dal suo compagno, il 24enne Federico Zeoli. La bambina è stata ricoverata in gravi condizioni, e al momento le sue condizioni stanno lentamente migliorando, a quanto riferito dall'Ospedale Bambino Gesù di Roma. Il Messaggero ha raggiunto Sara, che ha ammesso di voler continuare a stare con lui, nonostante le sue ...

Roma - Bimba picchiata in casa : è grave - la madre accusa il suo nuovo fidanzato : Una bambina di 22 mesi è ricoverata in condizioni gravissime dopo essere stata picchiata in casa. La mamma della piccola ha indicato il suo nuovo compagno come colpevole. L'uomo, di 24 anni, ha confessato di aver percosso la bimba per motivi futili. "Piangeva troppo" avrebbe riferito il patrigno della piccola ai poliziotti. Il pestaggio della piccola Secondo quanto si apprende, la mamma della piccola si è presentata nell'ospedale dei Castelli, ...