BARACCOPOLI SAN FERDINANDO | UN MORTO Fassina | Leu | vs Salvini ' Sceriffo d' Italia'

San Ferdinando - ancora fiamme nella BARACCOPOLI. Morto un migrante : “Tragedia annunciata. Troppe promesse - servono fatti” : “L’ennesima tragedia annunciata”. “Un omicidio di Stato”. Così i sindacati commentano la morte di Al Ba Moussa, il giovane senegalese di 28 anni che si faceva chiamare “Aldo” e che è Morto stanotte alla baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. È il terzo rogo in meno di due mesi e il secondo Morto carbonizzato a causa dei bracieri improvvisati che i migranti stagionali accendono per il freddo all’interno della baraccopoli ...

Nuovo incendio nella BARACCOPOLI di San Ferdinando : morto un migrante. FOTO : Nuovo incendio nella baraccopoli di San Ferdinando: morto un migrante. FOTO All'origine del rogo, scoppiato nella notte , forse un fuoco per scaldarsi. La vittima è il 29enne senegalese Moussa Ba. La Prefettura: "I migranti saranno spostati in altri alloggi". Nell'ultimo anno altri due incendi avevano provocato due ...

La BARACCOPOLI di San Ferdiando brucia - un migrante muore e Salvini la vuole sgombrare. L'USB si oppone

Sgomberare BARACCOPOLI di San Ferdinando : "Sgombereremo la baraccopoli di San Ferdinando. L'avevamo promesso e lo faremo, illegalita' e degrado provocano tragedie come quella di poche ore fa (un incendio con una vittima). Per gli extracomunitari di San Ferdinando con protezione internazionale, avevamo messo a disposizione 133 posti nei progetti Sprar. Hanno aderito solo in otto (otto!), tutti del Mali. E anche gli altri immigrati, che pure potevano accedere ai Cara o ai Cas, hanno ...

