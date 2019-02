Aggressione a Firenze - arrestato 16enne : ANSA, - Firenze , 16 FEB - arrestato dai carabinieri un 16enne libico con l'accusa di aver partecipato, insieme ad altre tre persone, alla spedizione punitiva contro un tunisino di 32 anni, avvenuta in ...

Aggressione Firenze - nuove denunce : ANSA, - Firenze , 14 FEB - Tre giovani tunisini sono stati denunciati dai carabinieri con l'accusa di aver partecipato all' Aggressione ai danni di un 33enne, avvenuta il 12 febbraio scorso alle 19,30 ...

Firenze - pestaggio in centro all'ora dell'aperitivo : il video della ragazza che ferma l'Aggressione : Mentre la politica si divide, tra la Lega che accusa il sindaco Dario Nardella di non combattere la criminalità e il primo cittadino che invece chiama in causa il ministro dell'Interno Matteo Salvini ...