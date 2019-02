Accoltella moglie e figlio 13enne dopo una lite | poi si costituisce

Torre del Greco - tenta di Accoltellare la moglie a San Valentino : lei lo disarma : Gli agenti del Commissariato Torre del Greco hanno arrestato S.F., 51 anni, per tentato omicidio. Ieri pomeriggio in via Vittorio Veneto una pattuglia della polizia Locale è stata avvicinata da alcuni ...

Curno - agguato in garage : Accoltella e uccide la moglie che voleva separarsi : Non voleva accettare che il suo matrimonio fosse ormai giunto al capolinea. Eppure sua moglie, Marisa Sartori, sposata nel 2012, era stata chiara: voleva chiedere la separazione ed allontanarsi per sempre da lui. Così Ezzedine Arjoun, un tunisino di 35 anni, ha messo in pratica il suo folle piano. Sabato sera, verso le 20:00, si è presentato con un coltello in tasca sotto l’abitazione dei genitori della 25enne, a Curno, in provincia di Bergamo. ...

Anziano Accoltella il figlio - la moglie si sente male e muore : La tragedia a Sezze. L'Anziano, malato di Alzheimer, ha colpito il figlio con un coltello di grosse dimensioni