Una corona per Mara Carfagna

Corona - collaboratore denunciato : aveva Una pistola rubata. Ma lui lo scarica : «È solo un fan» : Per i carabinieri è un collaboratore di Fabrizio Corona, ma l'entourage di quest'ultimo nega: per loro è solo un fan. Un uomo di 44 anni, imprenditore napoletano,...

Fabrizio Corona a Ultimo : "Mi hai dedicato Una canzone - sono dalla tua parte" : Dopo Fiorello, che lo ha invitato direttamente in trasmissione a Il Rosario della sera, anche un altro personaggio dello showbiz ha preso le difese di Ultimo, secondo classificato al Festival di Sanremo 2019. Si tratta di Fabrizio Corona.L'ex re dei paparazzi ha scritto una lettera rivolta alla medaglia d'argento della kermesse canora, pubblicata da Chi e ripresa da Bitchyf: “sono dalla sua parte, è andato contro il sistema, contro i ...

Catanzaro/ L'amministrazione comUnale celebra il giorno del ricordo - deposta corona in piazza Martiri delle Foibe a Giovino. Lunedì ... : L'iniziativa vivrà un secondo momento, Lunedì 11 febbraio, alle ore 11, presso la sala del Consiglio provinciale con un dibattito che vedrà protagonista il mondo della scuola con le testimonianze ...

Quando Ultimo era ancora Niccolò Moriconi e difendeva Fabrizio Corona in Una canzone : Prima di vincere Sanremo Giovani e di concorrere come Big nell’edizione 2019 del Festival, Ultimo era semplicemente Niccolò Moriconi e veniva presentato in un articolo di Panorama del 2015 come “un giovane cantautore romano, classe 1996, nato e cresciuto nella periferia della capitale”. Il look era molto diverso da quello a cui siamo abituati adesso: capelli lunghi e occhiali da sole fumè. La sua musica invece era una musica di ...

Ultimo scrisse Una canzone su Fabrizio Corona - che gli rispose : 'dammi 10.000 euro e vaff*ncu*o' : Nel 2015 Niccolò Moriconi, ancora non diventato Ultimo, pubblicava il singolo 'Un Uomo Migliore', brano in cui indossava letteralmente gli abiti di Fabrizio Corona, un tempo dietro le sbarre. Passati 4 anni, Ultimo ha vinto Sanremo Giovani ed è il super favorito per il trionfo finale di Sanremo 2019, mentre Corona è tornato libero e ha appena pubblicato un libro, Non mi avete fatto niente, campione di vendite al debutto. Proprio in questo ...

Fabrizio Corona smentito dalle sue ex - la Bonetti rivela : 'NessUna relazione' : Negli ultimi giorni non si sta facendo altro che parlare del libro autobiografico scritto da Fabrizio Corona "Non mi avete fatto niente". Tale opera contiene al suo interno un capitolo molto scottante, quello inerente tutti i flirt dell'ex re dei paparazzi. In questa sezione, Corona ha fatto i nomi di numerose donne dello spettacolo con cui avrebbe avuto dei rapporti intimi, stiamo parlando, tra le altre, di Zoe Cristofoli, Patrizia Bonetti e ...

Fabrizio Corona ha Una fidanzata - ecco chi è la nuova fiamma dell’ex re dei paparazzi : Fabrizio Corona sta con Alessandra: ecco chi è la nuova fidanzata dell’ex re dei paparazzi dopo Asia Argento Per Fabrizio Corona “ogni lasciata è persa” ed è proprio per questo motivo che, a pochi mesi dall’addio a Silvia Provvedi ed a poche settimane della rottura con Asia Argento, l’ex re dei paparazzi ha già una nuova fiamma. Il catanese, secondo la rivista di gossip ‘Chi’, starebbe frequentando ...

Fabrizio Corona ha Una nuova fidanzata : si chiama Alessandra e fa l’attrice : Corona non è più single: dopo Asia Argento Fabrizio ritrova l’amore Fabrizio Corona ha una nuova fidanzata. Dopo la fine della storia con Asia Argento, stando a quanto riportato dal settimanale Chi, l’ex re dei paparazzi sembrerebbe essersi legato ad un’altra donna. Di lei non abbiamo sentito parlare fino ad ora perché, attenendoci a quello […] L'articolo Fabrizio Corona ha una nuova fidanzata: si chiama Alessandra e fa ...

Taylor Mega - la rivelazione : “Fabrizio Corona ha passato Una notte intera a sculacciarla” : “Taylor Mega e Fabrizio Corona? Tra i due c’era un flirt amoroso, lui ha passato una notte intera a sculacciarla, subito dopo che lei si è fatta rifare il lato b“. A rivelarlo è Alberto Dandolo che, ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2“, ha svelato dettagli molto piccanti sulla vita dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, spiegando appunto che “si è recentemente fatta rifare il sedere dal suo chirurgo ...