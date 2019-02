Ucciso nel sonno da moglie e figli Palermo | lei | richieste sessuali e soprusi

: In manette Sanjay Budhwar, 36 anni: è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Era ospitato dalla vittima, il 40enne Hoshiar Singh. I carabinieri avrebbero anche recuperato l'arma del delitto, un coltello da cucina.Continua a leggere

: Tragedia sul lavoro a Carpineti in provincia di Reggio Emilia. L’agricoltoreè morto in un grave infortunio

: Una enorme folla ha riempito oggi la chiesa di San Pietro a Lavagno in provincia di Verona per i funerali del piccoloRizzotti, il bambino di 11 anni stroncato improvvisamente da unnella notte di lunedì scorso. Tra di loro gli amici di scuola e quelli della squadra di calcio dove lui militava che così hanno deciso di salutarlo: "continuerai a giocare a calcio su unmeraviglioso che il Signore ha preparato per te"Continua a ...