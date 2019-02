Suburra La Serie su Rai 2: dove vedere le puntate in tv, streaming e replica

cubemagazine

: La Clerici torna in prima serata al timone del teen talent sanremese. - InoGiuseppe : La Clerici torna in prima serata al timone del teen talent sanremese. - Teleblogmag : La Clerici torna in prima serata al timone del teen talent sanremese. - InoGiuseppe : Questa sera in TV: Suburra, Mr. Robot, Tin Star #GuidaTV -

(Di venerdì 15 febbraio 2019)LA. Da venerdì 15 febbraio 2019 arriva su Rai 2 la prima stagione dellatv original Netflix per la prima volta in chiaro. Ecco di seguitolein tv,. TUTTO SU #LALasu Rai 2:lein tv eLa fictionLaandrà in onda in prima serata su Rai 2 alle ore 21:20 il venerdì a partire dal 15 febbraio. Laè composta da cinque serate ognuna da due episodi, per un totale di 10. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta ogni episodio verrà messo iningratuito nel sito raiplay.it/programmi/la/.La...