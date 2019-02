Si riprende mentre violenta un bambino di 6 anni | condannata all’ergastolo

riprende la donna mentre fa la doccia - la Cassazione : "Non è reato - non aveva le tende" : Non va condannato per il reato di interferenza illecita nella vita privata (articolo 615 bis del codice penale) chi fotografa o Riprende una persona sotto la doccia se quest'ultima non si è opportunamente sottratta a occhi indiscreti mettendo le tende alle finestre di casa. Per questo la terza sezione penale della Cassazione ha assolto "perchè il fatto non sussiste" un 37enne milanese che aveva effettuato foto e video di una donna ...