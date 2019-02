MotoGp – Vincere ancora ed un figlio | Valentino Rossi stila la lista dei desideri per il

Ana Carrasco - 'donna può vincere in MotoGp - Rossi e Marquez un esempio' : Oggi Fondazione Laureus Sport For Good Italia Onlus coinvolge oltre 1.300 bambini in più di 20 differenti attività sportive, tra cui sport di squadra 'classici' come calcio, basket e pallavolo e ...

MotoGp – Valentino Rossi raccontato da Luca Marini - dal suo miglior pregio alla voglia di vincere : “chi lo ha detto che smette tra due anni?” : Luca Marini racconta il suo fratellone Valentino Rossi: dalle motivazioni che lo spingono ancora a lottare in MotoGp al suo miglior pregio E’ ufficialmente iniziato il 2019 delle due ruote: anche se l’esordio stagionale è previsto per il 10 marzo in Qatar, i piloti della MotoGp sono già in pista, per la prima giornata dei test di Sepang. Occhi puntatissimi sulla Yamaha, che ha lavorato molto in fabbrica durante l’inverno ...

MotoGp - Luca Marini : “Vi racconto il mio Valentino Rossi - il più grande di sempre e la sua voglia di vincere” : Luca Marini è pronto per affrontare il Mondiale Moto2, l’anno scorso ha conquistato una vittoria ed è salito sul podio in altre quattro occasioni. Il pilota del team Sky VR46 punta a ottenere altri ottimi risultati nella stagione che sta per iniziare ma in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport si è soffermato in particolar modo sul fratello Valentino Rossi che ha raccontato in diverse sfaccettature: “La sua voglia ...

MotoGp - Yamaha 2019. Lin Jarvis : 'L'obiettivo è vincere il Mondiale' : Il nostro obiettivo? Avremo un grande alleato nella nuova stagione, lo sponsor Monster, con cui cercheremo di realizzare la nostra missione: diventare campioni del mondo ". Maio Meregalli, team ...

MotoGp Honda - Marquez : «Io e Lorenzo costretti a vincere - ma può farlo solo uno» : BARCELLONA - La scuderia Honda ha messo in piedi un 'dream team' per il prossimo campionato della MotoGp, con in sella Marc Marquez e Jorge Lorenzo, l'obiettivo è ovviamente continuare a vincere, ma ...

MotoGp – Valentino Rossi incontra Orietta Berti - il post social della cantante è speciale : “vincere tutto col sorriso lo ha reso ancora più grande” [GALLERY] : Valentino Rossi incontra Orietta Berti: il post social della cantante italiana dopo lo scatto col Dottore Valentino Rossi è una vera e propria star: il Dottore è stato ospite ieri sera di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, tenendo incollati al televisore tantissimi telespettatori. Simpatico, esilarante e sempre con la battuta pronta, il nove volte campione del mondo ha avuto il potere di attirare tantissime persone non appassionate di motori ...

MotoGp - Viñales risponde ai fan sui social : “il mio obiettivo è vincere il Mondiale. Il 12? Ecco perchè l’ho scelto” : Il pilota spagnolo ha risposto alle domande dei fan su Instagram, svelando il suo obiettivo per la prossima stagione L’obiettivo è chiaro, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi. Maverick Viñales ha un solo scopo, quello di vincere il Mondiale di MotoGp del 2019. Alessandro La Rocca/LaPresse Non sarà certamente facile, considerando la forza degli avversari, ma lo spagnolo punta in alto per spronare anche la Yamaha a migliorare ...

MotoGp - Presentazione Honda Repsol : Marquez - 'L'obiettivo è vincere ancora' : Presentazione Repsol Honda Team Marc Marquez ha parlato durante la Presentazione del Repsol Honda Team, avvenuta pochi minuti fa a Madrid. Il sette volte campione del mondo, cinque in MotoGP, reduce dall'operazione alla spalla, era affiancato dal neo-compagno di squadra Jorge Lorenzo , operato lunedì allo scafoide fratturato sabato scorso mentre si allenava nei ...

MotoGp - Vinales verso la nuova stagione : 'Per vincere nel 2019 ho bisogno di un mental coach' : Lo spagnolo ne parla a Motor Sport Magazine: "Sto lavorando molto duramente sull' aspetto mentale . Sto cercando un mental coach , ma non è facile, perché ho bisogno di trovarne uno che mi capisca ...

MotoGp - Valentino Rossi mette la Yamaha con le spalle al muro : “se vogliamo vincere - ecco chi dobbiamo… copiare” : Il pilota pesarese ha parlato della pRossima stagione, indicando quale dovrà essere il pRossimo passo che la Yamaha dovrà compiere per tornare competitiva Le vacanze sono finite, Valentino Rossi ha lasciato Madonna di Campiglio per tornare al lavoro in vista della nuova stagione. Un Mondiale 2019 che si preannuncia alquanto difficile e incerto per il pesarese, preoccupato dei pochi passi in avanti compiuti dalla Yamaha negli ultimi ...

MotoGp - Valentino Rossi : “La Yamaha deve prendere esempio dalla Ducati per tornare a vincere” : La stagione 2018 è andata agli archivi come una delle peggiori di sempre per la Yamaha. Il successo di Maverick Vinales in Australia ha interrotto una striscia record di ben 25 gare senza vittorie in MotoGP. Inoltre la scuderia di Iwata non è riuscita a piazzare alcun suo pilota nelle prime due posizioni del Mondiale come non accadeva dal 2007: Valentino Rossi ha concluso terzo, appena davanti al compagno di squadra spagnolo. Proprio il quasi ...

MotoGp Suzuki - Brivio : «Con Rins puntiamo a vincere le gare» : ROMA - Il 2018 è stato l'anno della riscossa per la Suzuki, tornata finalmente nelle prime posizioni. Nel 2019 la scuderia giapponese, dice il team manager Davide Brivio, punterà forte su Alex Rins, ...

MotoGp - Lorenzo : «Vincere con la Ducati è stato speciale» : ROMA - Ha passato un anno e mezzo senza vincere in Ducati, ma quando finalmente ci è riuscito si è sentito "il re del mondo". Così Jorge Lorenzo parla delle sensazioni provate dopo aver trionfato nel 2018 al Gp del Mugello. ' È stata una vittoria speciale, perché è arrivata dopo tanto tempo e un periodo sfortunato. ...