Lo shadow firing e i licenziamenti nei publisher - editoriale

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Come molti di voi sapranno, nei giorni scorsi Activision Blizzard ha annunciato un taglio dell'8% del proprio personale, che ammonterebbe a circa 770 posti di lavoro.È difficile commentare a mente lucida quando chi ha perso il lavoro sono persone che conosci personalmente e con cui hai lavorato, in special modo quando sai perfettamente che non hanno perso il lavoro per mancanza d'impegno o per degli errori commessi in ufficio.Si è già parlato del fatto che i dipartimenti colpiti da questo round disono stati principalmente Esports e Publishing, dipartimento in cui ho lavorato per 5 anni a Blizzard Entertainment.Read more…