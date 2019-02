Esero | con Asi e Esa decolla finalmente anche in Italia in progetto per l' educazione

Spazio : 200 studenti in Asi per avvio con Esa di Esero Italia : ... a preparare i primi 30 formatori con l'obiettivo di formare i primi 200 insegnanti in tutta Italia capaci di trasmettere con una nuova didattica la passione per la scienza e la tecnica a quanti più ...

Spazio : 200 studenti in Asi per avvio con Esa di Esero Italia : L’Agenzia Spaziale Italiana ‘invasa’ da 200 studenti per salutare l’avvio del progetto Esero Italia, lanciato oggi ufficialmente con Esa a Roma, nella sede dell’Asi, per stimolare anche nel nostro Paese la formazione dei giovani nelle materie Stem (scienza-tecnologia-ingegneria-matematica). La formazione offerta da Esero è “interamente gratuita” e si avvale di materiali didattici innovativi. Esero, ...

Quella volta che Di Maio e Macron si contEsero la guerra a colpi di Masterchef. Anzi - no : [Nell’episodio precedente] … Intanto il furbo Comandante Salvini si era rapidamente sfilato dalla confusa bagarre elettoral/bellica giallo-verde stipulando un armistizio con l’Olanda e lasciando al solo Giggino Di Maio l’onore problematico di contendere a Donald Trump l’ambito riconoscimento di “Dottor Stranamore 2019”. Difatti, come proclamò dal balcone de L’aria che tira il vice premier pentastellato, “la guerra continua”. Contro ...

Russiagate - arrestato ex consigliere Trump. Vertici campagna elettorale del Presidente chiEsero a Stone mail Wikileaks : C'è un arresto eccellente nell'ambito della complessa inchiesta Russiagate. In manette è finito Roger Stone, ex consigliere del Presidente statunitense, Donald Trump, in merito alle indagini del procuratore speciale Robert Mueller sulle ingerenze russe nelle scorse elezioni presidenziali e sui possibili legami tra lo staff di Trump e il Cremlino. Le accuse contro di lui, si legge su Nbc News, sono di intralcio alla giustizia, falsa testimonianza ...