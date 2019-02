Casting per una serie TV e un film per Cineworld Roma | e per un corto da girarsi a Torino

Casting per il film 'Favolacce' e per il talent di La7 'The Coach' : In queste settimane sono aperti i Casting per un film diretto dai fratelli D'Innocenzo e dal titolo Favolacce, che sarà prodotto da Papito Produzioni. Sono inoltre in corso le selezioni per il programma televisivo di La7 dal titolo The Coach. Favolacce Per la realizzazione di un film diretto dai fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo e dal titolo Favolacce, prodotto da Papito Produzioni, si selezionano giovanissimi attori. Si precisa che non si ...

Casting per un film diretto da Gabriele Muccino e uno di produzione internazionale : Per le selezioni attualmente in corso, riguardanti il nuovo film diretto dal regista Gabriele Muccino, sono state fornite ulteriori indicazioni, sia in merito alla partecipazione ai Casting che al film stesso. Sono inoltre aperti i Casting per un nuovo film di produzione internazionale le cui riprese verranno effettuate in Toscana. Il nuovo film di Gabriele Muccino Per il nuovo film diretto dal noto regista Gabriele Muccino, di cui abbiamo ...

Casting per una serie tv prodotta da Lucky Red per Mediaset e per 'Made in Sud' su Rai 2 : Selezioni attualmente in corso per una interessante serie televisiva dal titolo Il Processo, prodotta da Lucky Red per le reti Mediaset e diretta dal regista Stefano Lodovichi. Nel cast anche la nota attrice Vittoria Puccini. Le riprese verranno effettuate a Mantova, dove peraltro sono stati fissati alcuni Casting da tenersi in questo mese di febbraio. Si cercano piccoli ruoli, figuranti generici e figuranti speciali. Sono inoltre in corso le ...

Casting per una web serie e spettacoli teatrali di 'Vaudeville' e per Le Perle delle Muse : Casting in corso per la realizzazione di una web serie e di alcune produzioni teatrali della compagnia Vaudeville in collaborazione con l'associazione Art One Company, e per un interessante evento curato dall'agenzia Le Perle delle Muse. Una web serie e alcune produzioni teatrali Selezioni in corso a Messina per la realizzazione di una web serie e di alcune produzioni teatrali, per la compagnia teatrale Vaudeville e l'associazione Art One ...

Casting di Cineworld Roma per una serie Tv e di TeatroNovanta per una nuova produzione : Sono aperti i Casting a cura di Cineworld Roma per la realizzazione di una serie televisiva. Sono inoltre in corso le selezioni per una produzione teatrale di TeatroNovanta, le cui prove si svolgeranno a Salerno, città in cui lo spettacolo verrà poi messo in scena. A seguire si terrà un interessante tour in varie parti d'Italia. Cineworld Roma Per la realizzazione di una importante serie televisiva, Cineworld Roma cerca due neonate di non oltre ...

Casting per il film Spaccapietre prodotto da La Sarraz Pictures e per un quiz di Mediaset : Sono in corso i Casting per la realizzazione del film dal titolo Spaccapietre, prodotto dalla casa di produzione cinematografica La Sarraz Pictures srl e diretto dai registi Massimiliano e Gianluca De Serio. Le riprese verranno poi effettuate quasi interamente in Puglia. Sono inoltre aperte le selezioni per un nuovo game show, prodotto da Dry Media per Mediaset, e che andrà in onda su Canale 5 e verrà condotto da Gerry ...

Casting per un video da girarsi a Biella - cui seguirà uno spettacolo teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni per un interessante progetto connesso all'importante figura del mecenate Sebastiano Ferrero e ad alcuni suoi discendenti. A tale proposito si cercano attori e attrici in possesso di una rilevante esperienza nel settore recitativo per la realizzazione prima di un video e, successivamente, di uno spettacolo teatrale. Le riprese del video verranno effettuate a Biella e il tutto è connesso alla valorizzazione del ...

Casting per il film 'Ancora pochi passi' e il programma di Rete 4 'Donnavventura' : Sono attualmente aperte le selezioni di attrici e figure varie per un nuovo film, diretto da Pupi Oggiano, le cui riprese verranno poi effettuate a Torino a partire dal prossimo mese di marzo. Sono inoltre in corso i Casting per il noto programma dal titolo Donnavventura, in onda su Rete 4 e dedicato ai viaggi, alcuni dei quali particolarmente avventurosi. Le selezionate svolgeranno poi attività anche come reporter. Ancora pochi passi Per la ...

Casting per il Parco dell’Immaginario a Roma e per uno spot di una biblioteca a Brindisi : Sono in corso i Casting per la ricerca di attori, attrici, danzatori e danzatrici per la nuova stagione del Parco a tema 'Fantastico Mondo del Fantastico', nei pressi di Roma, e per la ricerca di figure varie per il museo interattivo History Digital Library, a Brindisi. Fantastico Mondo del Fantastico Per la realizzazione di numerosi spettacoli, che si terranno presso il Parco di Roma 'Fantastico Mondo del Fantastico', si selezionano attori, ...

Casting a cura di 'Klab4 film' per una serie tv americana e due progetti cinematografici : Sono aperti i Casting, a cura di Klab4 film, per la ricerca di comparse per la realizzazione di una serie televisiva americana e per quella di figure varie per due nuove produzioni cinematografiche. Le riprese verranno effettuate tutte in Campania. Una serie tv americana Sono in corso le selezioni, a cura di Klab4 film, per la realizzazione di una serie televisiva internazionale, per l'esattezza americana, le cui riprese verranno effettuate poi ...

Grande Fratello 2019 - Casting aperti per la sedicesima edizione : La macchina della sedicesima edizione del Grande Fratello è ufficialmente in moto. La padrona di casa Barbara d'Urso a Pomeriggio cinque ha ufficializzato il via libera per le selezioni degli inquilini che animeranno la casa in primavera a pochi mesi di distanza dalla versione vip, chiusa poco meno di 2 mesi fa. L'entourage del GF è alla caccia di nuovi volti in giro per le piazze delle città e non solo, anche sui social.La produzione ...

Casting aperti per il noto talent 'The Voice' e per Miss Top Curvy Model : Sono in corso le selezioni per la realizzazione della nuova edizione di The Voice, in onda su Raidue. Il noto talent musicale quest'anno avrà tra i giudici anche Simona Ventura. Possono partecipare all'interessante programma sia cantanti solisti che gruppi musicali (composti da non più di tre membri) che abbiano compiuto i 16 anni. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per prendere parte al concorso Miss Top Curvy Model, con numerosi Casting ...

Casting per il nuovo film diretto da Gabriele Muccino e per GiZa Eventi : Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di numerose giovani comparse per la realizzazione del nuovo e importante film, prodotto da Lotus e diretto dal celebre regista Gabriele Muccino, dal titolo I Migliori Anni. I Casting verranno effettuati prossimamente a Pisa. Sono, inoltre, aperte le selezioni per la ricerca di una hostess d'immagine a cura della nota agenzia GiZa Eventi in relazione ad una importante manifestazione ...

Casting per il film 'Il Dubbio' di Lorenzo Bombara e per 'Ciao Darwin' in onda su Canale 5 : Sono tuttora aperte le selezioni di attori e comparse per il film dal titolo Il Dubbio, diretto da Lorenzo Bombara e prodotto da Nanook - Produzioni Televisive. Le prossime riprese verranno effettuate ad Asti, dove peraltro è stato girato in linea di massima praticamente tutto il film. Proseguono inoltre i Casting per la nuova stagione del noto programma televisivo dal titolo Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e in onda su Canale 5. Le ...