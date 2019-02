Bentornato ambasciatore La Francia fa rientrare a Roma Christian Masset

huffingtonpost

(Di venerdì 15 febbraio 2019) L'franceserichiamato la settimana scorsa rientrerà oggi a. Lo riferisce il ministero francese per gli Affari europei. "Riparte oggi per", ha annunciato su Radio Rtl Nathalie Loiseau.Pace fatta tra Italia e, dopo una settimana, dopo la decisione clamorosa del Quay d'Orsay di chiamare in patria il rappresentante diplomatico per consultazioni, a seguito dei "ripetuti attacchi" ricevuti dal Governo italiano, tra cui la visita di Luigi Di Maio all'ala dura dei gilet gialli. E' servita nei giorni scorsi una telefonata distensiva tra Sergio Mattarella e Emmanuel Macron per abbassare i toni. In questi giorni si è lavorato trae Parigi a ricucire i rapporti dopo lo strappo del 7 febbraio.La crisi politica, prima che diplomatica, si è sviluppata sulla base di diversi dossier bilaterali che tuttavia restano da ...