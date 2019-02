Achille Lauro racconta la sua vita rock' n roll

Eva Henger - nuova bomba sul canna-gate. Poi asfalta Achille Lauro : Eva Henger non molla e rilancia sul canna-gate che ha visto protagonista Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018: 'I naufraghi che sono usciti per ultimi hanno chiesto e ottenuto di non ricevere ...

Gli artisti di Sanremo 2019 più trasmessi in radio da Mahmood ad Achille Lauro ed Ultimo : Quali sono gli artisti di Sanremo 2019 più trasmessi in radio? A Festival concluso, è la radio a fare da padrona e ad essere determinate nel successo delle 24 canzoni presentate dai Campioni al Festival. Il podio del Festival di Sanremo 2019 viene confermato per due artisti su tre ma sale a sorpresa anche Achille Lauro. Il vincitore di Sanremo, Mahmood, con Soldi occupa il primo posto anche della classifica dei brani più trasmessi in radio. ...

Striscia la Notizia - Achille Lauro nel mirino del tg satirico : i video nei quali il trapper insulta i fan e l’accusa di “promuovere” l’uso di droga : La 69° edizione del Festival di Sanremo è ormai archiviata ma le polemiche non si placano. La vittoria di Mahmood, la reazione di Ultimo contro i giornalisti, gli insulti della sala stampa a ll Volo, il presunto conflitto di interessi con Friends and Partners e non solo. Nel mirino di Striscia la Notizia è finito da qualche giorno Achille Lauro, accusato di “inneggiare” alla droga con la sua Rolls Royce. Un testo con riferimenti ad ...

Morgan difende Achille Lauro : «Per Striscia la droga evidentemente non è un problema - altrimenti ne parlerebbe con intelligenza» : Chiambretti e Morgan Le polemiche sanremesi spopolano anche a La Repubblica delle Donne, che nel suo ultimo appuntamento ha ospitato Morgan. Il cantante, al Festival di Sanremo 2019, ha duettato con Achille Lauro, finito nel mirino di Antonio Ricci. Striscia la notizia, infatti, reputa il brano Rolls Royce un vero e proprio inno alla droga. Il trapper romano ha più volte smentito l’interpretazione data alla canzone, risentendosi anche parecchio ...

Striscia la Notizia - clamoroso sfregio a Matteo Salvini? Gli scatenano contro Achille Lauro : su La7... : Un inatteso momento di televisione a L'Aria che tira di Myrta Merlino su La7, una sorta di strafalcione svelato da Striscia la Notizia nella puntata di giovedì 14 febbraio. Siamo alla puntata all'indomani delle elezioni in Abruzzo che hanno segnato il trionfo della Lega e il crollo del M5s. La Merli

Achille Lauro mi ricorda tanto Massimo D’Alema : Del fatto che la canzone di Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis, sia un inno alla droga, non possiamo essere sicuri al cento per cento. Ma viste le alte probabilità che lo sia, gli inviati del tg satirico Striscia la Notizia hanno tutto il diritto di fare domande al cantante che si è esibito su Rai Uno in prima serata sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo in occasione del 69esimo festival della canzone italiana. Rolls Royce, ...

Morgan difende Achille Lauro e la sua Rolls Royce : “Anche Striscia è un nome che ricorda qualcosa” : Dopo il duetto insieme sul palco dell’Ariston, Morgan è sceso in campo in difesa di Achille Lauro, travolto dalle polemiche durante il Festival di Sanremo per il testo della sua canzone “Rolls Royce“. Il cantante era stato infatti accusato da Striscia la Notizia di inneggiare a un tipo di ecstasy molto comune tra i più giovani. “Anche Striscia è un nome che ha a che fare con qualcosa”, ha premesso Marco Castoldi a CR4-La ...

Morgan : «Achille Lauro non canta di droga. Venditti e Battisti - sì» : I Bluvertigo a Sanremo nel 2001L'autobiografia di MorganMorgan e Asia Argento a un party di Natale nel 2005Nel 2005 al programma tv Il TornasoleCon Asia, alla finale di X Factor del 2012La polemica sulla drogaCon Asia e Anna-Lou a Hollywood nel 2003 in HollywoodFrancesco Facchinetti, Simona Ventura, Morgan e Mara Maionchi alla seconda edizione di X Factor.Con Maddalena Corvaglia, nel 2009, ai tempi della loro relazioneCon Mara a X Factor nel ...

Achille Lauro - Rolls Royce : Morgan e la battuta pungente su Striscia la Notizia : FUNWEEK.IT - Interpellato sulla questione Striscia La Notizia - Achille Lauro - Rolls Royce, a CR4 Morgan non si tira indietro e ingaggia con Piero Chiambretti un serrato botta e risposta...

Morgan difende Achille Lauro/ "Rolls Royce non parla di droga! Pure Striscia è…" : Morgan ospite della Repubblica delle donne di Piero Chiambretti, ha avuto modo di difendere Achille Lauro dalle accuse di Striscia la Notizia.

Striscia attacca Achille Lauro divulgando il video in cui picchia gli spettatori live : Dopo aver profondamente contestato il discutibile messaggio contenuto nella canzone Rolls Royce di Achille Lauro, presentata al Festival di Sanremo 2019, il tg satirico di Antonio Ricci ha divulgato dei video che immortalano le agghiaccianti immagini della violenza, fisica e verbale, sferrata da Achille Lauro contro alcuni dei suoi spettatori, che erano andati ad assisterlo ai suoi concerti live. Striscia La Notizia e la nuova polemica su ...

Achille Lauro si scaglia contro un ragazzo presente ad un suo concerto : ‘Ti ammazzo’ : Achille Lauro reduce dell’esperienza sanremese è finito nuovamente al centro di un’aspra polemica. A sollevare la polemica ci ha pensato nuovamente Striscia la Notizia che ha pubblicato un video del trapper mentre discuteva animatamente con un ragazzo presente durante un suo concerto. Il video pubblicato dal tg satirico diretto da Antonio Ricci risale a qualche mese fa ed immortala il cantante di Rolls Royce mentre mostra degli atteggiamenti ...

CR4 - Morgan ospite da Chiambretti : "Achille Lauro non canta di droga - Battisti sì. Ma Antonio Ricci non sopporta Salzano" : Un vero e proprio 'Morgan Show' quello andato in onda questa sera nel corso dell'ultima puntata di CR4 - La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti arrivato al suo ultimo appuntamento con una diretta interamente dedicata a due Santi molto particolari: San Remo, con ovvio riferimento al Festival della Canzone Italiana, e San Valentino, che si festeggerà domani.ospite in studio anche Marco Castoldi in arte Morgan che, dopo ...