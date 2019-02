Windows 10 Mobile è morto anche per Visual Studio 2019

Windows 10 Mobile Feature 2 : disponibile la build 15254.552 : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Feature 2: ci riferiamo alla build 15254.552. Changelog Fix di bug. Downlaod Per installare subito la nuova build, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema > Aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e cliccare sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti”.

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 ma non Windows 10 Mobile : Solitamente To-Do, l’app di liste e promemoria sviluppata da Microsoft, si è sempre aggiornata sia su Windows 10 che su Windows 10 Mobile essendo una UWP a tutti gli effetti. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento rilasciato poche ore fa sullo store e numerato 1.49.2243.0, risulta attualmente disponibile soltanto per PC e tablet, esclusivi quindi gli smartphone con a bordo il sistema operativo di casa Redmond. Da alcune settimane si ...

Windows 10 Mobile : Microsoft vi consiglia di passare ad Android o iOS : L’unica versione di Windows 10 Mobile che attualmente risulta supportata a dovere è Feature 2 (15254.xx) ma anche quest’ultima è ormai al capolinea insieme allo stesso sistema operativo. Nel 2017 Joe Belfiore, uno dei dirigenti più importanti della società ed ex idolo per i fan Lumia, aveva comunicato i piani dell’azienda riguardo Windows 10 Mobile confermando ciò che si stava già sospettando da tantissimo tempo ossia ...

Windows 10 Mobile addio per sempre - il 10 dicembre 2019 fine degli aggiornamenti : Microsoft ha deciso di decretare la fine di Windows 10 Mobile, il 10 dicembre 2019 la versione 1709 giungerà al termine del suo ciclo di vita. Questo vuol dire che gli utenti ancora in possesso [...]L'articolo Windows 10 Mobile addio per sempre, il 10 dicembre 2019 fine degli aggiornamenti è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Windows 10 Mobile Feature 2 : disponibile la build 15254.547 : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Feature 2: ci riferiamo alla build 15254.547. Changelog – Attualmente non è stato pubblicato alcun changelog. Downlaod Per installare subito la nuova build, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema > Aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e cliccare sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti”.

Winsta : il client UWP di Instagram per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Un piccolo gruppo di sviluppatori indipendenti e fan di Microsoft, conosciuto come Mah Studios, ha deciso di pubblicare un nuovo client UWP unofficial di Instagram disponibile al download sul Microsoft Store per Windows 10 e Windows 10 Mobile. Quando la community di Windows si impegna, spesso i risultati che si raggiungono sono a dir poco sorprendenti. Dopo il caso di Unigram, adesso tocca a Winsta che si propone come valida alternativa rispetto ...

Windows 10 Mobile Feature 2 : disponibile la build 15254.544 : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Feature 2: ci riferiamo alla build 15254.544 Changelog – Attualmente non è stato pubblicato alcun changelog. Downlaod Per installare subito la nuova build, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema > Aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e cliccare sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti”.