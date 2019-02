Migranti chiusi nella toilette sul treno

Migranti - la nave umanitaria Sea-Eye torna in mare. La portavoce : “Porti chiusi? Situazione difficile - ma li salveremo e non li riporteremo mai in Libia” : A più di un mese da un’odissea umanitaria nel Mediterraneo lunga 19 giorni, condivisa con la Sea Watch, l’organizzazione tedesca Sea Eye si prepara a tornare nel Mediterraneo con una nave che sarà ribattezzata con il nome di Alan Kurdi, il bambino che nel 2015 divenne il simbolo della tragedia dei Migranti nel Mediterraneo. Il 2 settembre di quattr...

Sea Watch - Olanda non accoglie Migranti. Salvini insiste : porti chiusi | : Il ministro per la Migrazione Mark Harbers: "E' compito del capitano trovare un porto sicuro". Salvini lo invita a ritirare la bandiera e valuta inoltre di "indagare l'equipaggio per favoreggiamento ...

Migranti - Salvini : 'Su Sea Watch non cambio idea : i porti restano chiusi' : 'Possono indagarmi e minacciarmi, ma io non cambio idea. In Italia si entra rispettando leggi e regole, per gli scafisti e i loro complici i porti italiani sono e resteranno chiusi. Nave olandese di ...

Migranti - Salvini non molla : "I porti restano chiusi. Sea Watch? Vada ad Amsterdam o a Berlino" : Il braccio di ferro fra Italia e Sea Watch continua. La nave della ong tedesca, battente bandiera olandese, si trova al largo del porto di Siracusa, dopo l'ok ricevuto dalla guardia Costiera, visto il maltempo. Ma nonostante l'imbarcazione sia sempre più vicina alle nostre coste e alcuni sindaci ribelli chiedano lo sbarco immediato dei 47 Migranti a bordo della nave, Matteo Salvini non molla.Il vice premier leghista, infatti, ha ribadito di non ...

Migranti - Salvini : 'Su Sea Watch non cambio idea : i porti restano chiusi' : 'Possono indagarmi e minacciarmi, ma io non cambio idea. In Italia si entra rispettando leggi e regole, per gli scafisti e i loro complici i porti italiani sono e resteranno chiusi. Nave olandese di ...

"La Sea Watch vada in Francia" - porti chiusi per 47 Migranti in fuga dal Medicane : La nave dell'ong tedesca Sea Watch in balia del "Medicane" si è portata al largo della Sicilia con 47 migranti a bordo...

"La Sea Watch vada in Francia" - porti chiusi per 47 Migranti in pericolo per il Medicane : La nave dell'ong tedesca Sea Watch in balia del "Medicane" si è portata al largo della Sicilia con 47 migranti a bordo...

Migranti - Salvini : nave Sea Watch verso l'Italia è una provocazione - qui porti chiusi : «Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch3 con 47 a bordo salvate in mare si sta dirigendo verso l'Italia. Ribadisco che la...

Migranti - la Germania sospende l’operazione Sophia : risposta ai porti chiusi in Italia : La Germania ha deciso di sospendere la sua partecipazione alla missione europea Sophia, che ha l'intento di combattere i trafficanti di Migranti nel Mediterraneo. La scelta di Berlino, secondo quanto emerso, è una risposta alle politiche Italiane e dipenderebbe dalla "resistenza del governo a far scendere a terra nei porti Italiani i profughi salvati in mare".Continua a leggere

Migranti - 170 morti in due naufragi In 47 sulla Sea Watch - l’Italia non li vuole Salvini : «Porti chiusi» - Cosa sappiamo : Tre superstiti salvati dalla Marina italiana: sono rimasti in mare senza aiuto per tre ore prima dell'intervento aereo. I sopravvissuti: «Meglio la morte che la Libia». Salvini: «Cuori aperti e porti chiusi». Conte «scioccato». Il dolore di Mattarella

Migranti - 170 morti in 2 naufragi nel Mediterraneo. Sea Watch ne salva 47. Salvini : «Porti chiusi» : Centosettanta vittime in due naufragi. Centosettanta persone morte in mare dall' inizio dell'anno, nelle acque di quel mar Mediterraneo che anche nel 2019 si conferma «cimitero dei...

Migranti - 170 morti in 2 naufragi nel Mediterraneo. Sea Watch ne salva 47. Salvini : «Porti chiusi» : Centosettanta vittime in due naufragi. Centosettanta persone morte in mare dall' inizio dell'anno, nelle acque di quel mar Mediterraneo che anche nel 2019 si conferma «cimitero dei...

Migranti - 170 morti in due naufragi I superstiti : meglio la morte che la Libia Salvini : «Porti chiusi» - Cosa sappiamo : Tre superstiti salvati dalla Marina italiana: sono rimasti in mare senza aiuto per tre ore prima dell'intervento aereo. I sopravvissuti: «meglio la morte che la Libia». Salvini: «Cuori aperti e porti chiusi». Conte «scioccato». Il dolore di Mattarella

Naufragio libia : Tuona Salvini - Ong tornano in mare e Migranti muoiono. Porti restano chiusi” : Il tema di questi giorni rimane acceso sul tema migranti e sbarchi e sul Naufragio di questi giorni successo in libia, un tema, che per Salvini sembra essere un dente dolente. “Sarà una coincidenza che da tre giorni c’è una nave di una Ong, proprietà olandese, equipaggio tedesco, che gira davanti alle coste della libia? Ed è un caso che in questi giorni gli scafisti tornano a far partire barchini, barconi e gommoni mezzi sgonfi che poi affondano ...