Mark Iuliano | ' Per lasciare la Juve devi cambiare vita'

Blastingnews

: L’ex Mark Iuliano: “alla Juventus come in fabbrica” - #Iuliano: #“alla #Juventus #fabbrica” - zazoomblog : L’ex Mark Iuliano: “alla Juventus come in fabbrica” - #Iuliano: #“alla #Juventus #fabbrica” - CalcioWeb : L'ex Mark #Iuliano: 'alla #Juventus come in fabbrica' -

(Di giovedì 14 febbraio 2019)bandiera bianconera, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Sportitalia ha fatto il punto sulla grande passione calcistica e sul suo amore per la famiglia. Il difensore ha raccontato che la passione per lantus è nata con lui. Da ragazzo ha iniziato a giocare a calcio, come tanti suoi coetanei del sud che non avevano molte possibilità di frequentare altri sport. L’intervistato ricorda che da adolescente seguiva la sua squadra del cuore alla radio, in quanto le partite non venivano ancora trasmesse in Tv. Quando laperdeva contro il Napoli di Diego Armando Maradona lui soffriva molto e in particolare gli è rimasto impresso l'episodio della punizione segnata dall'argentino a Stefano Tacconi perché l'ha ridotto in lacrime. Approdando a Torino, il giocatore ha imparato cosa significa far parte del gruppo bianconero. Ha capito che in casantus, considerata da ...