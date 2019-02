Infortunio Rugani | altro ko muscolare | ecco quando tornerà in campo

juvedipendenza

: letta in un altro modo #allegri non si fida di #rugani finge l’infortunio e sceglie #caceres #JuveFrosinone - Filippo1102 : letta in un altro modo #allegri non si fida di #rugani finge l’infortunio e sceglie #caceres #JuveFrosinone - JPeppp : @AlexMihaescu7 @44gattdernesto @GianniJ08 Barzagli se si riprende bene dall'infortunio mi da meno preoccupazioni di Rugani. - Dige85 : @capuanogio @ChampionsLeague Mi sembra assolutamente impossibile che Barzagli, totalmente ai margini della rosa ed… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019)- Brutte notizie in casa bianconera e per Massimiliano Allegri. Lo stesso tecnico bianconero, in conferenza stampa, ha confermato il leggero problemaper, il quale ha riportato un piccolo ko ai muscoli flessori. Unche quasi certamente escluderà il difensore dalla prossima sfida di campionato contro il Frosinone. Il giocatore, tuttavia, … More