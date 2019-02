I gruppi di WhatsApp vi stressano? Presto potrete rispondere “no | grazie”

WhatsApp prepara un giro di vite sui gruppi : nasce il sistema degli inviti : Oggi un amministratore può tirar dentro un gruppo qualsiasi contatto della propria rubrica, senza che il soggetto interessato possa opporsi L'articolo WhatsApp prepara un giro di vite sui gruppi: nasce il sistema degli inviti proviene da TuttoAndroid.

Utenti WhatsApp membri dei soli gruppi ritenuti interessanti : aggiornamento in arrivo : Potrebbero essere più vicine di quanto si immagini alcune novità riguardanti WhatsApp, con cui effettivamente l'esperienza di utilizzo della nota applicazione potrebbe migliorare notevolmente per il pubblico. Mi riferisco ad una nuovissima funzionalità, in grado di andare oltre quanto riportato nella giornata di ieri dal punto di vista estetico. Cerchiamo dunque di capire oggi 13 febbraio cosa sia lecito attendersi, soprattutto per coloro che ...

WhatsApp - arriva il ‘tap’. La nuova funzione per i gruppi (ma fatene buon uso) : Attenzione, perché la nostra vita social, nei limiti della questione, cambierà radicalmente. Per chi usa frequentemente WhatsApp sa bene quanto sia fastidioso, ogni volta, selezionare un contatto di un gruppo per potergli scrivere poi singolarmente. Una serie di passaggi che, nelle persone più anziane, diventa un rischioso improbabile messaggio a qualcun altro. Insomma, il prossimo aggiornamento di WhatsApp, già annunciato per sistemi operativi ...

WhatsApp - arriva il ‘tap’. La nuova funzione per i gruppi (ma fatene buon uso) : Attenzione, perché la nostra vita social, nei limiti della questione, cambierà radicalmente. Per chi usa frequentemente WhatsApp sa bene quanto sia fastidioso, ogni volta, selezionare un contatto di un gruppo per potergli scrivere poi singolarmente. Una serie di passaggi che, nelle persone più anziane, diventa un rischioso improbabile messaggio a qualcun altro. Insomma, il prossimo aggiornamento di WhatsApp, già annunciato per sistemi operativi ...

Whatsapp : col nuovo aggiornamento si potrà rispondere in privato nei gruppi : Whatsapp sta per introdurre importanti novità per i propri utilizzatori. Infatti, gli sviluppatori della famosissima chat verde, di proprietà di Facebook, hanno comunicato ufficialmente che, dal prossimo aggiornamento dell'app sarà possibile che due soggetti, appartenenti allo stesso gruppo, potranno chattare privatamente senza dover necessariamente uscire dal gruppo, ma rimanendo all'interno dello stesso. Cosa che sicuramente piacerà agli ...