Brexit | May sconfitta ancora E Corbyn tratta con Bruxelles

Brexit - Theresa May sconfitta alla Camera dei Comuni : Il voto non è vincolante ma indica una sconfitta politica per la May, battuta per 303 voti a 258, con uno scarto di 45 voti, e comunque ne complica la posizione di fronte a Bruxelles, con cui deve ...

Nuovo schiaffo di Westminster a Theresa May - respinta la strategia negoziale per la Brexit : Nuovo schiaffo sulla Brexit per il governo May: la Camera dei Comuni ha rigettato con 258 voti contro 303 la mozione illustrata lunedì dalla premier Tory che chiedeva di ribadire il sostegno dell'aula al negoziato supplementare con l'Ue per ottenere rassicurazioni sul backstop. Ma al contempo non riproponeva apertamente l'opzione di riserva di un divorzio "no deal". Un testo che ha scontentato i falchi Brexiteers, che con la loro ...

Brexit : l'ultimo azzardo di May - VIDEO : La metà che vuole rimanere è molto motivata, anche perché molte persone hanno posti di lavoro nel mondo del business e sanno benissimo che si stanno correndo dei rischi enormi dal punto di vista ...

Brexit - Theresa May e l'ultima chance per evitare il "no deal" : Theresa May , d'accordo con i vertici europei, sarebbe pronta a giocarsi il via libera sulla Brexit in un vertice dell'ultimo minuto a Bruxelles. Il prossimo 21 marzo , la Premier britannica avrebbe ...

Brexit - May chiede tempo per l'accordo. Imprese e Bank of England temono il no deal : ... Andrew_Adonis, Il mondo dell'economia e in particolare le associazioni imprenditoriali continuano a lanciare allarmi: «un no deal è la più grande minaccia alla economia dal 1939» dice il ceo della ...

Brexit - May chiede tempo al parlamento. Corbyn : "È un ricatto" - : La premier britannica ha chiesto alla Camera dei Comuni altri giorni per arrivare ad un nuovo accordo con Bruxelles. Il leader laburista la accusa di rimandare il dibattito per costringere i ...

May ha rifiutato la proposta di Corbyn su Brexit : La prima ministra britannica non ha accettato le condizioni poste dai Laburisti per il loro sostegno in Parlamento, mentre il 29 marzo si avvicina

Brexit : May prende altro tempo - il voto slitta a fine mese : Gli industriali britannici: "Siamo in zona d'emergenza" Il mondo del business tuttavia non si fida, come conferma oggi stesso la leader della Cbi, la Confindustria britannica, Carolyn Fairbairn, ...

Brexit - May verso rinvio voto ratifica : 17.38 Theresa May potrebbe chiedere un altro rinvio sulla ratifica dell'accordo sulla Brexit. Lo conferma il ministro Brokenshire ammettendo che è impensabile chiudere in pochi giorni la partita appena riaperta con l'Ue nel tentativo di rivedere l'intesa. L'ipotesi è che May proponga il voto entro febbraio di una mozione emendabile. Preoccupata l' opposizione che teme che May possa continuare a temporeggiare per poi imporre un ultimatum secco ...

Brexit : May chiederà tempo a Westminster : LONDRA, 10 FEB - La premier britannica Theresa May chiederà più tempo al Parlamento per tentare di ottenere un nuovo accordo con l'Ue sulla Brexit, in particolare per quel che riguarda il meccanismo ...

Brexit : Bruxelles rimbalza May - senza soluzione interna inevitabile uscita no-deal : A 50 giorni dalla data fatidica del 'divorzio', malgrado il rischio di un'uscita caotica che potrebbe avere conseguenze devastanti per l'economia britannica, gli incontri di May con i presidenti ...

Brexit - incontro May-Juncker. L'Ue non cede. La Premier : 'Uscità si farà nei tempi previsti' : Secondo il Financial Times un gruppo segreto nell'amministrazione del governo britannico sta lavorando a un piano per rilanciare l'economia del Paese in caso di divorzio dall'Unione senza un accordo ...

Brexit - May vola a Dublino per incontrare Varadkar : Ore contate e agenda fitta per la Premier britannica Theresa May che il giorno dopo l'incontro a Bruxelles con il Presidente della Commissione europea Juncker, vola a Dublino nella giornata di oggi, ...

Brexit - Juncker e May tornano a trattare per sbloccare lo stallo : DAL NOSTRO CORRISPONDENTE BRUXELLES - Dopo che Westminster ha votato due volte contro l'accordo di divorzio negoziato tra Londra e Bruxelles negli ultimi due anni, la Commissione europea e il governo ...