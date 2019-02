: RT @CerchiamoDenise: #ROMA Bambina di 22 mesi in ospedale con traumi alla testa, è grave. Arrestato il compagno della madre Il giovane di… - MissingDeniseMp : RT @CerchiamoDenise: #ROMA Bambina di 22 mesi in ospedale con traumi alla testa, è grave. Arrestato il compagno della madre Il giovane di… - MuredduGiovanni : RT @AndFranchini: Roma, grave bimba di tre anni picchiata dal compagno della madre - TelevideoRai101 : Bimba picchiata da compagno madre:grave -

Una bambina di tre anni si trova ricoverata in gravi condizioni al Bambino Gesù. La piccola sarebbe stata trasferita ieri sera dall'ospedale di Genzano dove era arrivata con diverse ecchimosi alla testa, accompagnata dalla. La donna ha riferito che la piccola era statadal. Dall'ospedale è stata allertata la polizia che ha rintracciato l'uomo, un giovane di 23 anni, italiano, e lo ha arrestato per tentato omicidio. La, che ha riportato un ematoma cerebrale, non rischierebbe la vita.(Di giovedì 14 febbraio 2019)